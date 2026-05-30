Pajūryje – šilumos banga

Šeštadienį pajūryje vyraus pietvakarių ir vakarų krypties vėjas, siekiantis 5–10 m/s. Žymesnio lietaus nenumatoma, o oro temperatūra dieną pakils iki 15–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienį orai išliks panašūs – lietaus sinoptikai taip pat nežada. Naktį temperatūra sieks 8–10 laipsnių, o dieną termometrai rodys 16–18 laipsnių šilumos. Dieną šiek tiek sustiprės šiaurės vakarų ir šiaurės krypties vėjas.
Pirmadienį bei antradienį Klaipėdoje ir toliau laikysis maloniai šilti orai. Lietaus nenumatoma, vyraus nestiprus vėjas, o dienomis temperatūra pakils iki 17–19 laipsnių šilumos.
Šilčiausia savaitės diena turėtų būti trečiadienis. Nors dieną prognozuojamas nedidelis lietus, oras įšils iki 20–22 laipsnių. Naktį temperatūra sieks 13–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį išliks labai šilta – tiek naktį, tiek dieną prognozuojamas lietus, tačiau trumpalaikis. Oro temperatūra dieną ir toliau laikysis ties 20–22 laipsniais.
Penktadienį lietaus turėtų būti mažiau – naktį numatomas nedidelis lietus, o dieną jau pragiedrės. Temperatūra išliks vasariška – dieną sieks 19–21 laipsnį šilumos.
Sinoptikų teigimu, panašūs orai numatomi ir kitą savaitgalį. Vyraus pietų bei pietvakarių krypties vėjai, naktimis laikysis 13–15 laipsnių šiluma, o dienomis termometrai rodys apie 17–19 laipsnių.
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