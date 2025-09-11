„Zapad“ kryptis – Vakarai

Dar prieš tai pasieniečiai perėmė aštuonis (magiškas skaičius) oro balionus, kuriais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinta tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių.
O štai panašiu metu pas mūsų bičiulius lenkus iš ten pat irgi skrido, tik ne balionai su rūkalais, o tikrų tikriausios bepilotės skraidyklės, dronai, daug dronų, kuriuos, visa laimė, pasitiko Lenkijos ir NATO oro gynybos pajėgos.
Oro erdvės pažeidimas įvyko dieną po to, kai naujasis Lenkijos prezidentas K. Nawrockis perspėjo, kad Kremliaus įnamis, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs veržtis ir į kitas šalis.
Tarsi nujausdami kiaulystę, lenkai dar dieną prieš paskelbė apie sienos su Baltarusija uždarymą, reaguodami į artėjančias bendras rusų ir baltarusių karo žaidynes.
Panašu, kad dar nė neprasidėjęs „Zapad 25“ šįkart startavo prieš laiką ir gerokai peržengė savo teritorijų ribas. Antra vertus, šie mokymai ir skirti simuliuoti Suvalkų koridoriaus palei Lenkijos bei Lietuvos sieną, vedančio link Kaliningrado srities, šturmą.
Kitaip tariant, „Zapad“ kryptis bet kuriuo atveju – Vakarai.
ES diplomatijos vadovė K. Kallas nė neabejoja, kad Europos oro erdvės pažeidimas iš Rusijos pusės buvo neatsitiktinis. Jai antrino ir Ukrainos lyderis, jau senokai siūlęs savo partnerėms sukurti bendrą oro gynybos sistemą.
O tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministerija perspėja savo piliečius apie Nepale besitęsiančius protestus, ragina nevykti į šią šalį ir vengti galimo pavojaus.
Naujausi komentarai