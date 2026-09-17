Žalojanti naujosios mados infekcija

Vis dėlto ir dabar galime tai pastebėti, nes kai kurie jaunuoliai tauiruočių turi net veido srityje ir ant kaklo. Vasarą taip pasipuošusiųjų yra gausybė. Tatuiruotes jauni žmonės darosi bet kur: ant šlaunų, rankų, kojų. Teko girdėti, kad ir ant intymių vietų – taip pat.
O juk tai yra žalinga organizmui, ypač dar neišsivysčiusiam. Keista, kad apie tai niekas neperspėja, niekas garsiai net ir nekalba.
Skaičiau, jog tik vienos ligoninės medikai perspėjo, kad tatuiruotės gali sukelti infekcijas, alergines reakcijas, granuliomas, net ir apsunkinti medicininius tyrimus.
Medikai perspėjo ir dėl kitų grėsmių organizmui, t. y. bakterinės odos infekcijos, kuri gali kilti nesilaikant higienos tatuiruočių darymo metu arba prastai prižiūrint naują „puošmeną“.
Anksčiau tatuiruotė iš viso buvo labai smerkiamas dalykas, nes jas vyrai darydavosi arba sovietų armijoje, arba kolonijose, arba kalėjimuose. Buvo imama paprasta adata, pamirkoma tušo buteliuke ir badoma oda.
Taip ant kūno atsirasdavo koks nors kvailas užrašas, pavyzdžiui, „Ne zabudu matj rodnuju“ (Nepamiršiu motinos tikrosios) arba „Baikal“, arba dar kokia nors beprasmybė. Tai buvo siaubingas dalykas.
Dabar, suprantama, visai kitos sąlygos. Ji „piešiama“ specialiu aparatu ir kelių spalvų rašalu, kuris, beje, gali turėti toksiškų medžiagų.
Baisiausia, kad tatuiruotės gali iškraipyti magnetinio rezonanso tyrimą ir iškreipti jo rezultatus. Žmogus tuomet net negali sužinoti tikrosios savo negalavimų priežasties.
Dar vienas svarbus momentas, kad kai kurie tie piešiniai nėra estetiški. Jie yra mėgėjiški ir dėl jų estetinės išraiškos kyla daug abejonių. Be to, bėgant metams, žmonės sustorėja, jų orda plečiasi, ir tas piešinys ima atrodyti baisiai arba tiesiog sunku suvokti, kas čia vaizduojama. Kokia nors ištatuiruota rožė gali pasidaryti panaši į arbūzą arba trilitrinį stiklainį.
Kaip jaunuoliai to nesupranta?
Pagaliau turėti tatuiruotę yra gėdinga ir kvaila. Čia panašiai kaip iš varžto nusitekinti vestuvinį žiedą ir vaizduoti, kad esi ištekėjusi. Visiška kvailystė, ne kitaip.
Taigi prieš darantis tokią „puošmeną“, jaunuoliams turėtų būti išaiškinamos pasekmės, su kuriomis jie turėtų sutikti tik, pavyzdžiui, pasirašydami elektroniniu parašu. Kad paskui nebūtų priekaištų ir ašarų. Pastarųjų anksčiau ar vėliau vis tiek bus, nes toji „puošmena“ kada nors atsibos arba atsilieps sveikatai.
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