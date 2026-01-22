Viso gero „laukiniams vakarams“

Šiandien Palangos miesto savivaldybė išdavė statybos leidimą rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje buvusį kino teatrą „Jaunystė“. Deja, pastaraisiais metais šis pastatas buvo tapęs ne kultūros ir kino, o naktinio triukšmo, konfliktų bei nuomininkų nuolatinių aiškinimųsi su policija vieta. Ne kartą girdėjome gyventojų skundus, ne kartą ieškojome sprendimų, daug bendravome ir labai laukėme savininkų veiksmų – kuo greičiau tvarkytis.
Ir šiandien galime pasakyti – pagaliau!
Jau visai netrukus šio bene didžiausio triukšmo židinio Palangoje, vis dar liaudiškai vadinto „laukinių vakarų salūnu“, nebeliks. Kartu su juo išnyks ir kai kurių neatsakingų pastato nuomininkų prasimanytos „laukinių vakarų“ nebaudžiamumo nuotaikos, ir naktinis triukšmas, kai ramybės valandomis muzika garsiai leista tiesiog ant stogo, bei nuolatinė įtampa aplinkiniams gyventojams.
Šiandien pastato savininkų buvau informuotas, kad greičiausiai jau vasarį visa teritorija bus aptverta ir prasidės statinio griovimo darbai. Per likusį laikotarpį iki vasaros bus pasiruošta statyboms, o jau po vasaros bus kimbama ir į darbus.
Jei darbai vyks pagal planą, tikėtina, jau ateinančiais metais J. Basanavičiaus gatvėje duris atvers visiškai naujas – modernios architektūros, naujos koncepcijos ir, svarbiausia, kurortui derančios paskirties pastatas. Planuojama, kad jame veiks restoranas bei viešbutis arba bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos, orientuotos į kokybę, poilsį ir kultūrą, o ne triukšmą.
Pastatą valdanti bendrovė „Via Baltica Palanga“ į šį projektą ketina investuoti apie 4 milijonus eurų. Tai ne tik reikšminga investicija į miesto infrastruktūrą, bet ir aiški žinia, kad Palanga renkasi tvarkingą, kokybišką ir ilgalaikę plėtrą.
Esu įsitikinęs, kad naujasis pastatas bus graži traukos vieta bei moderniai papuoš mūsų kurortą. Dabar eilė atėjo ir Basanavičiaus gatvėje buvusiam apleistam „Pajūrio“ viešbučiui. Dirbsime šiuo klausimu su šio pastato savininakais, kad ir ten įvyktų pokyčiai, nes Palanga sparčiai gražėja ir tvarkosi.
