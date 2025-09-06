Vietoje skolos grąžinimo valstybei – naujas prabangus motociklas

Matas Gailevičius, dar prieš 5 minutes buvęs partijos „Nemuno aušra“, Žemaitaičių, Skardžių veikėjas, kitų akyse knibinėja krislą, tačiau savojoje – ir rąsto nepastebi.
Jo įmonė „Sporto kopa“ beveik visus trejus gyvavimo metus chroniškai vėlavo mokėti mokesčius ir likdavo skolinga valstybės biudžetui, o vienu metu net buvo pasiekusi įsiskolinimų „rekordą“: viešai prieinamais duomenimis, skola VMI liepos mėnesį sudarė beveik 107 tūkst. eurų.
Ką daro atsakingi verslininkai, kad tokį milžinišką įsiskolinimą padengtų? Štai „planas“ pagal Gailevičių: įmonės vardu nusiperka keturias visiškai naujas, šiais metais pagamintas, transporto priemones – prabangų „Ducati“ motociklą „XDiavel“ ir dar tris motorolerius, tarp jų „Vespa“.
Jei kas nežinote, „Ducati“ motociklai – tai lyg „Lamborghini“ automobilis, ir, tiesą sakant, „Ducati“ ir yra „Lamborghini“ nuosavybė.
Ar ne keistai atrodo, kai galimai praktiškai atsidūręs prie bankroto ribos verslininkas, (ar tik ne dėl nemokumo priverstas parduoti savo įsteigtą sporto klubą?), iki dabar negalintis sumokėti valstybei beveik 30 tūkst. eurų mokesčių skolos, įmonės vardu prisiperka prabangių žaisliukų už beveik 50 tūkst. eurų?
Gailevičiau, čia rimtai, o gal aš neteisingai suprantu viešai prieinamus duomenis?
Gal tokia motociklų įsigijimo schema taikoma ne tik tikslu prabangiai pasipuikuoti? Tarkim jei įrodoma, kad transporto priemonė įsigyta išskirtinai įmonės veiklai, pavyzdžiui, verstis kurjerio paslaugomis ar vairavimo instruktoriaus darbui, sumokėtąjį PVM galima traukti į atskaitą ir ta suma palengvinti sau įsiskolinimo valstybei naštą, kitaip tariant, nemokėti valstybei. O dar į išlaidas galima traukti kurą, visokius „motožaisliukus“ ir dar daug ką.
Kas gali paneigti ar patvirtinti, kad tai yra vienas iš būdų „išgryninti“ įmonės lėšas, prieš ruošiant ją uždaryti ar bankrotui?
Gal Gailevičius dabar užsiima kurjerio paslaugomis ir jums į namus pristato picą? Na, nežinau, man kol kas nepristatė. Bet užtat ponas savo FB profilyje puikuojasi ir net neslepia, kad naujieji jo pirkiniai galimai naudojami visiškai ne įmonės veiklai, bet pramogoms, pavyzdžiui, aplankant gimtąjį Kauną.
Kaip jums tokia Mato Gailevičiaus sąžinės versija: pinigų prabangiems žaislams yra, o valstybės biudžetui – ne?
Toks vengimas atsiskaityti su VMI – tai jau ne „tvarkos darymas Palangoje“, o piktnaudžiavimas, balansuojantis ties baudžiamosios atsakomybės riba.
Ką apie tai mano Valstybinė mokesčių inspekcija?
Ir dar viena detalė: 2024 m. finansinės ataskaitos Registrų centrui nepateikta. Terminas seniai praleistas. Gal žioplumas? O gal – ne tik.
Dalinkitės, viešumas – geriausias vaistas, padedantis kai kuriems prisiminti, kad mokėti mokesčius privalu visiems. Ir „skaidruoliams“ taip pat!
