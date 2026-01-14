Viešbutis „Marriott“ kyla: dar vienas tarptautinis pripažinimas ir šimtai naujų darbo vietų mieste

Viešbutis pajūrio rinkoje ne tik pristatys pasaulinio lygio „Marriott International“ prekės ženklą, bet ir taps vienas iš didžiausių darbdavių mieste, taip prisidėdamas prie regiono ir Palangos ekonominio augimo. Planuojama, kad visam kompleksui aptarnauti prireiks didelės kelių šimtų darbuotojų komandos.
Projektas vystomas nekilnojamojo turto plėtotojos „Vastint Lithuania“. Pagal pasirašytas ilgalaikes nuomos, valdymo ir franšizės sutartis, „Legend Hotels & Spas“ valdys didžiąją dalį komplekso: viešbučio kambarius, restoranus, SPA centrą, baseinus, sporto zonas bei konferencijų erdves.
„Legend Hotels & Spas“ daugiau nei dešimt metų sėkmingai valdo panašaus pobūdžio objektą Lenkijos Sopoto kurorte, o dabar štai, visai netrukus, darbuosis ir pas mus, didžiausiame Lietuvos kurorte.
Naujus turistų srautus operatorius žada pritraukti per „Marriott“ lojalumo programas ir plačius pardavimo kanalus. O tai reiškia, kad pasaulinio tinklo atėjimas prisidės prie jau dabar akivaizdžiai matomų Palangos veiksmų aktyviai veikti ištisus metus.
Buvau informuotas, kad „Legend Hotels & Spas“ vadovas Tauri Sumberg pabrėžia, jog „Marriott“ prekės ženklo atėjimas į Palangą – tai mūsų kurorto, kaip tarptautinės krypties lyderystės pajūryje, pripažinimas.
„Palanga išsiskiria iš kitų Baltijos jūros kurortų, nes turi labai stiprų vietinį identitetą ir europinio lygio paslaugų kokybę. Tikime, kad didėjanti konkurencija tarp tarptautinių viešbučių tinklų dar labiau kels kokybės standartus ir spartins viso regiono vystymąsi“, – taip apie Palangą pasisako T. Sumberg.
Tarptautinė viešbučių grupė „Legend Hotels“ viešbučių rinkoje veikia jau daugiau nei 20 metų. Bendrovė veiklą vysto Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Tad į Palangą ateina labai stiprus žaidėjas.
Tikrai labai geros žinios.
Šiais metais bus pastatyta visa viešbučio išorė, du aukštai po žeme jau pastatyti.
