Vienybė – tai gynybos sistema

Po rusų invazijos į Ukrainą Švedija ėmė ruošti karui savo visuomenę. Įkurta Civilinės saugos ir atsparumo agentūra derina civilinės ir karinės valdžios veiksmus. Mes irgi nesnaudžiame, kuriame institucijas.
Tačiau institucija be žmonių palaikymo – tuščias karkasas, nes jį kaip cementas statybose užpildo tik žmonių pasitikėjimas.
Suomija tai įrodė 1939-ųjų žiemą: vos prieš dvidešimt metų pilietinio karo suskaldyta tauta stojo kaip viena, o Maskvos lūkesčiai, kad darbininkai pasitiks Raudonąją armiją kaip išvaduotoją, subliūško. Tai nebuvo stebuklas – tarpukario Suomija sąmoningai gydė valstybės žaizdas žemės reforma ir socialine politika, kitaip tariant, vienijo tautą socialinio teisingumo pagrindu.
Subliūško Maskvos lūkesčiai ir Ukrainoje, iš sovietinio jungo ištrūkusi ir laisvo gyvenimo paragavusi tauta vieningai stojo prieš agresorių ir “trijų dienų specialiąją karinę operaciją “ pavertė jau penkerius metus trunkančiu karu už laisvę.
Kodėl aš apie tai kalbu? Mano nuomone, tokiai mažai valstybei kaip mūsų socialinis teisingumas yra sudėtinė bendros gynybos politikos dalis. Ir aš, matydamas, kaip sunkiai skinasi kelią nemokamas moksleivių maitinimas, palyginus su merų atlyginimų klausimu, – natūraliai pasigendu to teisingumo.
Nemokami pietūs, nevertinant pajamų, šiandien skiriami tik priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Norint išplėsti juos visiems pradinukams, reikėtų 7 mln. eurų 2026 m., apie 20 mln. – 2027 m. ir apie 30 mln. – 2028 m. Tai maždaug 0,1–0,2 proc. valstybės biudžeto išlaidų. Maitinimas visiems 5–10 klasių mokiniams (apie 160 tūkst. vaikų) Šeimos paramos pakete įvertintas 375,9 mln. eurų ir atidėtas 2029–2034 metams. Esu optimistas, džiaugiuosi, kad tik atidėjo, bet neišbraukė visai.
Dabar – merai. Pagal Vidaus reikalų ministerijos projektą didžiausio miesto mero alga kiltų iki maždaug 7,1 tūkst. eurų „ant popieriaus“, vidutinių savivaldybių – iki 6,6 tūkst., mažiausių – iki 6,2 tūkst. Jei kiekvieno iš 60 merų alga vidutiniškai pakiltų apie 1,3 tūkst. eurų per mėnesį, biudžetui tai kainuotų apie 1 mln. eurų per metus. Suma atrodo nedidelė. Tačiau kaip ekonomistas visada klausiu apie alternatyviuosius kaštus: skaičiuojant apie 3 eurus pietums ir 175 mokslo dienas, už tą patį milijoną visus metus būtų pamaitinta apie 1 900 vaikų. Vieno mero metinis priedas – tai beveik 30 vaikų pietūs visus mokslo metus.
Ir tai ne išlaidos, o investicija. Vaikas, būsimasis pilietis, augtų jausdamas valstybės rūpestį juo.
Premjeras greičiausiai teisus sakydamas, kad kai kurie merai uždirba mažiau nei jiems pavaldžių įstaigų vadovai. Bet kai savo atlygiui argumentų randama per kelis mėnesius, o vaikų pietums numatomas dešimtmetis, visuomenė gauna aiškią žinią, kieno interesai turi pirmumą. Mokyklos valgykloje neturėtų būti „paramos“ ir „ne paramos“ vaikų – ten gimsta pirmoji pilietinė patirtis, kad visi sėdime prie to paties stalo.
Aš ne prieš merų atlyginimų kėlimą, tris kadencijas buvau Kauno savivaldybės tarybos narys ir iš savo darbinės patirties žinau, kad merai ne dykaduoniai, tačiau sudėkime teisingus prioritetus laiko ašyje.
Priešas, planuojantis hibridinę ar karinę agresiją, pirmiausia ieško plyšių: tarp sostinės ir regionų, tarp pasiturinčių ir vargstančių, tarp valdžios ir žmonių. Kiekvienas neteisybės jausmas tampa jo sąjungininku. Tad gal pirmoji mūsų civilinės gynybos investicija turėtų būti ne dar vienas biuras, o šiltų pietų lėkštė kiekvienam vaikui?
Istorija moko: mažos tautos išlieka ne tada, kai turi daugiausia ginklų, o tada, kai jų žmonės žino, už ką rizikuoja gyvybe, ir nebijo jos paaukoti. Vaikas, kuris šiandien valgo nemokamus pietus, rytoj bus pilietis, kuris kartu su visais gins ir Tėvynę, ir valdžią, tą pačią, kuri dabar turi rūpintis juo. Tai geriausia strateginė investicija, kokią tik gali ir, mano nuomone, turi padaryti valstybė.
Istorija moko: mažos tautos išlieka ne tada, kai turi daugiausia ginklų, o tada, kai jų žmonės žino, dėl ko rizikuoja gyvybe, ir nebijo jos paaukoti.
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