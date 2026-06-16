Vėl atgimė iniciatyvos įvedinėti kainų lubas degalinėms: kodėl nenuraškomi žemai kabantys vaisiai

Džiugu, kad atsirado vilties, jog geopolitinis krūvis gali pasitraukti po to, kai JAV jau penktadienį Šveicarijoje gali pasirašyti taikos susitarimus su Iranu. Naftos kaina juda stipriai žemyn – nuo jau tapusių įprastų 110 JAV dolerių iki 80 dolerių už barelį. Tai turėtų nuimti krūvį nuo degalų kainų. Lieka kitas – Lietuvos politikų veiksniai dėl mokesčių. Mokestiniai skirtumai sukuria net apie 40 euro centų skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos, kur sprendimai priimami daryti efektą, o ne kurti antraštes. Visgi sukama pastarojo veiksmo keliu, kur reguliuosime ir prižiūrėsime, bet realaus efekto nebus – keli centai, kuriuos praris 6 euro centų laikina mokestinė programa, kuri baigėsi birželio 15 dieną.
„Orlen“ naftos perdirbimo įmonė Lietuvoje jau pirmadienį paskelbė, kad didmeninė kuro kaina leidžiasi 2–3 euro centais priklausomai nuo kuro rūšies. Tikėtina, kad judėjimas tęsis ir artimiausius metu, jei taikos derybos judės į priekį, tad visos nueinančios Vyriausybės iniciatyvos bus paskandintos rinkos svyravimuose, bet jei bus priimti reguliavimai pelno maržai, jie liks ilgam periodui ir gadins rinką.
Visų pirma pelno reguliavimai rinkos sąlygomis veikiančioje rinkoje nepriimtini, nes degalinės turi skirtingas strategijas – daug paslaugų, bet brangiau, arba tik kuras – ir pigiau. Vartotojai tikrai pasirenka, o dabar judama link konkurencijos galimybių mažinimo. Antra, efektas – vos keli centai, tačiau nekeliamas klausimas dėl akcizo ar PVM kurui. Nenuraškomi žemai kabantys vaisiai, kai buvo išvytas sunkvežimių užpylimas Lietuvoje ir visi pinigai bei mokesčiai – atiduoti Lenkijai. Vien akcizo sugrąžinimas galėtų biudžetui duoti papildomus 100 mln. eurų į biudžetą, jei Lietuvoje kuras nors centu verslui kainuotų pigiau nei Lenkijoje.
Papildomos biudžeto pajamos galėtų leisti manevruoti su kitais akcizais vartotojams ir gal nuimti didesnį krūvį nei keli centai su lubų svarstymais. Belieka tikėtis, kad naujos Vyriausybės sprendimai bus tvaresni. Pasvajojant, galima prisiminti, kad Lietuvos sieną kerta iki 5 mln. transporto priemonių ir kas būtų, jei jos pildytųsi kurą Lietuvoje didindamos biudžeto pajamas.
(be temos)
(be temos)