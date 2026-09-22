 Valkatavimo kultūros tuštumos

Valkatavimo kultūros tuštumos

2026-09-22 12:00
Saulius Pocius

Kažkada egzistencializmo tyrinėtojas M. A. Šliogeris klausė: „Kokio velnio daužytis po pasaulį, jeigu tavęs neverčia jokia būtinybė?“ Ir pridėjo sarkastišką variaciją: „Net nupezę seniai dabar valkatauja po visą Žemės rutulį. Kam?“

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iš tiesų – šiais laikais dažnas jaučia pareigą trenktis kur nors į Ruandą, o paskui savo šitą varganą vojažą pateikti visiems (feisbuke) kaip žygdarbį.

Kodėl atsiranda šita valkatavimo kultūra, kuri visuomenei dažniausiai pateikiama kaip tam tikras socialinis pavyzdys? Kažkoks veikėjas perplaukė kažkokią jūrą, tad apie jį imami filmuoti TV reportažai, rašomi straipsniai, žavimasi būsimomis jo kelionėmis, nors jų dar nebuvo. Ir niekas neieško atsakymo, ką realiai prasmingo ar gero šis žmogus padarė.

Matyt, toks klausimas nekyla vien dėl to, jog visi tyliai ir taip suvokia, kad gero iš to nieko nėra. Prasmės – taip pat. Kaip ir Dakaro lenktynėse užimti „aukštą“ 28 vietą. Veiksmas reikalauja daug išteklių, bet iš esmės yra absoliučiai niekinis. Tai tiesiog lėkšta tuštuma, trumpalaikis turinys, kuris po dienos kanalizuojasi į pilką užmarštį ir išnyksta. Tada reikia naujų „žygdarbių“, naujų valkatavimo scenarijų, kad vėl būtų galima pasakoti apie patirtus iššūkius ir emocijas – visų gėrėjimuisi sukrauti dar vieną kalbinį šiukšlyną. Tai reiškia ne ką kita, o: prašau, neužmirškite manęs.

Tačiau šios reikšmingumo ir reikšmės paieškos vis tiek tėra tik trumpalaikis turinys. Jis vis tiek nieko nereiškia, nes tai nėra visuotinis gėris, jame nėra gėrio kaip socialinės pasekmės. A. Šliogeris tai vadino dirbtinio pasaulio kūryba, ekrano vergove ir aiškino totaliniu pasaulio sukvailėjimu.

Iš tiesų – jeigu mes sureikšminame valkatavimą, o ne gėrį arba pozityvius žmogiškosios veiklos rezultatus, kažin ar galime tikėtis kokios nors prasmės iš savo pačių gyvenimo.

Šiame straipsnyje:
Arvydas Šliogeris
egzistencializmas
kelionės
valkatavimo kultūra
socialiniai tinklai
gyvenimo prasmė
žygdarbiai
visuomenė
socialinis pavyzdys
ekrano vergovė
vartotojiška kultūra
šiuolaikinis žmogus
vertybės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų