Iš Ukrainos atvykusi Daria lieka Kaune: miestas tapo savas

Kalbėdama apie gimtąją šalį, Daria mini jos žmonių stiprybę, turtingą istoriją, tradicijas ir kraštovaizdžius. Vis dėlto ypatingą vietą jos prisiminimuose užima Charkivas. „Kiekvienas charkivietis pasakys, kad tai tiesiog geriausias miestas pasaulyje. Jame gausu parkų, miestas labai švarus, daugybė jaunų žmonių ir puikių vietų leisti laiką“, – šypsosi Daria.
Pakeitė planus
Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuvos universitetai ukrainiečiams suteikė galimybę studijuoti nemokamai. Renkantis, kur tęsti mokslus, apsispręsti padėjo ir pažįstamų rekomendacija.
„Mano draugės tėtis anksčiau dirbo profesoriumi Kauno technologijos universitete (KTU) ir apie jį atsiliepė labai gerai, todėl KTU tapo mano pirmuoju pasirinkimu“, – prisimena absolventė.
Dar Ukrainoje Daria buvo pradėjusi rinkodaros studijas. Ją patraukė šios srities universalumas – įgytas žinias galima pritaikyti kone bet kuriame sektoriuje. Persikėlusi į Lietuvą ji pasirinko KTU Verslo skaitmenizavimo vadybos studijų programą, kurioje verslo žinios derinamos su technologiniais įgūdžiais.
„Čia verslo dalykai derinami su praktiniais įgūdžiais, pvz., mokomasi naudotis šiuolaikine verslo automatizavimo programine įranga. Man tai ypač vertinga“, – teigia Daria.
Nuomonė keitėsi
Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, pasirinkta kryptis, anot jos, tapo dar aktualesnė. Atvykus į Lietuvą laukė ir kitas iššūkis – reikėjo prisitaikyti prie gyvenimo naujoje šalyje.
Daria čia atvyko kovą – oras buvo niūrus, gatvės beveik tuščios, o pats miestas, palyginti su gyvybingu Charkivu, atrodė neįprastai mažas ir tylus.
Esu iš Ukrainos – šalies, kurios drąsūs ir atsparūs žmonės kovoja už laisvę.
Tačiau pirmasis įspūdis netruko pasikeisti. „Laikui bėgant Kaunas man pradėjo patikti vis labiau“, – prisipažįsta ji. Per ketverius metus Daria pamėgo jaukias miesto gatves, žalumą, parkus ir ramesnį gyvenimo tempą.
Studijų patirtys
Prisitaikyti prie naujos aplinkos padėjo ir universiteto bendruomenė. „KTU padėjo man prisitaikyti vienu iš sudėtingiausių ir daugiausia įtampos kėlusių gyvenimo laikotarpių“, – atvirauja Daria. Universitete ji susirado draugų, sulaukė psichologinės pagalbos, o dalyvaudama „Erasmus+“ programoje galėjo keliauti po Europą ir pažinti kitas šalis.
Žvelgdama į ketverius bakalauro studijų metus, Daria išskiria tris labiausiai įsiminusius dalykus: dėstytojus, laipiojimo salę ir tarptautinių mainų galimybes.
„Dėstytojai neabejotinai buvo geriausia studijų dalis. Jiems nuoširdžiai rūpėjo studentai, į juos buvo lengva kreiptis. Jie palaikė, noriai dalijosi patarimais ir informacija apie įvairias galimybes“, – teigia KTU absolventė.
Daria ne kartą buvo įvertinta ir už akademinius rezultatus – kelis kartus pelnė talento stipendiją, dalyvavo mainų programose ir tarptautinėje mokslinėje konferencijoje.
Galimybių išbandyti save netrūko ir už universiteto ribų. Daria Dubajuje organizavo tarptautinį tvarumo ir finansų renginį, o atlikusi privalomąją praktiką Barselonoje įsikūrusioje įmonėje sulaukė darbo pasiūlymo. Skirtingose šalyse įgyta patirtis sustiprino pasitikėjimą savo gebėjimais ir padėjo geriau suprasti, su kokia sritimi norėtų sieti ateitį.
Bakalauro studijas baigusi Daria su KTU dar neatsisveikina – rudenį ji čia pradės Socialinių inovacijų ir tyrimų magistrantūros studijas.
„Nusprendžiau, kad būtų prasminga verslo krypties bakalauro studijose įgytas žinias derinti su sociologijos srities magistro studijomis, nes ateityje savo profesine veikla noriu prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje“, – pasirinkimą aiškina Daria.
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