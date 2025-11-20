Tad per tuos 2 tūkst. metų po saule ne kažin kas ir pasikeitė. Nūnai Baltuosiuose rūmuose reziduojantis žmonijos įgaliotinis, jau ne naujagimis, bet mielai priima dovanas, tik miros ir smilkalų galite nevežti.
Šį algoritmą gerai įsisavino šveicarų delegacija, atvykusi į Valstijas tartis dėl mažesnių muitų. Stalinis laikrodis „Rolex“ ir kilograminis aukso luitas – kuo prastos dovanos pačiam pačiausiam demokratinės šalies demokratiškai išrinktam, nors ir ne visai demokratiškam vadovui?
Tačiau viskas teisėta – dovanos priimtos prezidentinės bibliotekos vardu, o tai leidžia įstatymas.
Tas pats įstatymas leidžia ir žodžio bei spaudos laisvę, nors tai itin erzina.
Erzina klausimai apie tą patį J. Epsteiną. Kodėl visokios klausinėtojos negali tiesiog užsičiaupti? Kodėl joms vis reikia priminti: „Tyliau, tyliau, kiaulaite!“
Kodėl garbaus ir, svarbiausia, labai turtingo svečio iš Saudo Arabijos vis klausinėjama apie kažkokį žurnalistą-disidentą, užmuštą ir sukapotą gabalais? Už tokius klausimus maža TV kanalo transliavimo licenciją atimti.
„Nereikia daryti mūsų svečiui gėdos tokiais klausimais“. „Taip jau nutiko“. „Man nepatinka ne pats klausimas, o tavo požiūris. Manau, kad esi siaubinga žurnalistė“ ir taškas.
P. S. Dar apie dovanas. Saudo Arabija JAV investuos iki 1 trln. dolerių, tai paaiškėjo po šios monarchijos sosto įpėdinio (to paties, kuris, pasak amerikiečių žvalgybos, organizavo žiaurų žurnalisto nužudymą) vizito Baltuosiuose rūmuose. Todėl – tyliau, kiaulaite!
(be temos)
(be temos)