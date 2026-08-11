Tunelis į vulgarią atjautą

Tačiau Seuta – toli, o Kapčiamiestis – pašonėje. Tačiau ir čia panašūs gyviai atakuoja mūsų gyvenimą. Tik jie čia ne plaukia vandeniu, o pasienyje rausia urvus ir gaujomis stena į Šengeno zoną, kur taip pat kėsinasi apdergti viską iš eilės.
Praėjusią savaitę pranešta, kad vienas tokių požeminių „vizitų“ buvo surengtas ir liepos 26 d., kuri keliems Lietuvos pasieniečiams galėjo tapti paskutinė. Mat nuo žemių, o gal iš natūros pajuodusių 20 tunelio „svečių“ mūsų pareigūnus puolė lazdomis ir akmenimis, veikiausiai kėsindamiesi juos tiesiog primityviai užmušti, kaip tai įprasta žmogėdrų kultūrose. Nenorėję tapti gastronominiu paveldu pasieniečiai, užuot atsišaudę, esą pasipustė padus. Kas daugiau beliko, jei medžioklės kvotos išnaudotos?
Logiška. Tačiau ar mūsų pozicija invazinių atžvilgiu tikrai išmintinga? Gyviai ir toliau raus tunelius po teisinga A. Bilotaitės tvora, nes žino: Lietuvoje jų laukia humanizmas, demokratija ir NVO atjauta. Galima bus veltėdžiauti, gauti pašalpas ir dergti, nes jiems atrodo, kad Šengenas tam ir skirtas. Ko daugiau bereikia visaverčiam primatų gyvenimui?
Tik ar tikrai tas mūsų humanizmas nėra virtęs vulgariuoju liberalizmu, kuris iš esmės ardo valstybės pamatus? Keliaklupsčiaujame prieš suverenus, vatnikus, kontrabandininkus, nelegalius migrantus ir visokio šerio priedurnius, nes dedamės civilizuotais, nors mintyse pleškiname nesibaigiančias serijas iš automato. Kol kas virš galvų, žinoma.
Gal iš tiesų atėjo metas tapti gerokai griežtesniems invazinių gyvių atžvilgiu.
(be temos)