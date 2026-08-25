Kitaip tariant, teiginį, kad Donaldas Trumpas labiau atstovauja Rusijos, o ne JAV interesams, iš dalies galima pagrįsti jo paties pasisakymais ir darbais. Kokie jie?
1. D. Trumpas bando vesti savą valstybę ir Vakarų pasaulį autoritarizmo keliu. Šaltojo karo laikais dalis šioje geležinės uždangos pusėje gyvenusių žmonių, ypač jaunimas, idealizavo Vakarus ir lyg šviežią oro gurkšnį gaudė kiekvieną juos pasiekusį vakarietišką reiškinį.
Kitaip sakant, Vakarai tuo metu buvo it uždraustasis, nepasiekiamas rojus, kuris suteikdavo viltį nykią komunistinę egzistenciją gyvenančiam žmogui, o tai, kad Vakarai irgi turi ydų, trūkumų ar nuodėmių, mažai kam tada rūpėjo.
Jeigu dabar Vakaruose į valdžią ateitų fašistinės arba marksistinės autoritarinės jėgos, Kremliui tai būtų tiek ideologinė, tiek praktinė pergalė, kurią būtų galima laikyti tobulu keršto aktu už SSRS subyrėjimą.
Ar D. Trumpui yra būdingos diktatoriaus savybės? Taip. Pvz., D. Trumpas, kaip ir dauguma diktatorių, savo politinį kapitalą stato ant pačių kvailiausių, pikčiausių ir tamsiausių visuomenės narių pasitikėjimo bei vilčių.
Jis siekia sukaupti kuo daugiau galių, institucijose pastatydamas sau lojalius žmones arba bent jau tuos, kurių pasaulėžiūra panaši.
Jis dažnai puola nepriklausomą žiniasklaidą ir opoziciją, o žmonių įniršį bando nukreipti į abstraktų, nematomą priešą, pvz., spalvotuosius imigrantus.
Jam būdingi gigantiški projektai, pvz., triumfo arka ar pokylių salė bei dirbtinių intelektu sugeneruoti vaizdeliai. Pvz., tas, kuriame jis save pateikė su popiežiaus rūbais, rodo dar vieną jam būdingą autoritaro bruožą – polinkį į asmenybės kultą.
Laimei, šiuo metu kol kas D. Trumpo režimą galima apibūdinti kaip diktatūros gemalą, kuris užaugtų susiklosčius palankioms aplinkybėms.
2. D. Trumpas griauna ilgamečius JAV ir sąjungininkų ryšius. Po Antrojo pasaulinio karo nusistovėję JAV ir Vakarų Europos ryšiai buvo daugelį dešimtmečių trukusios taikos pamatinis akmuo.
Senasis ir Naujasis žemynas pastaruosius aštuonis dešimtmečius ne visada sutarė. Būta ir konkurencijos, ir kivirčų, ir skirtingos pasaulėžiūros skirtingais klausimais, tačiau visi suprato, kad amerikiečiams ir europiečiams, žiūrint daugmaž ta pačia kryptimi, kartu bus geriau.
Dabar šie ryšiai yra sąmoningai ir piktybiškai griaunami D. Trumpo administracijos. Teigiama, kad taip yra todėl, kad esą europiečiai pernelyg mažai pinigų skiria gynybai, tačiau faktas yra tai, jog karus laimi ne pinigai.
Europa gali skirti visą savo BVP karybai, tačiau ji sunkiai atsilaikys viena prieš Rusiją, Iraną, Šiaurės Korėją ir Kinijos Liaudies Respubliką. Ir ji tikrai neatsilaikys, jeigu ją tuo pat metu puls dar ir D. Trumpo valdomos valstijos bei iš vidaus sabotuos visokie orbanai.
Taip pat svarbu neužmiršti, kad ryšių su sąjungininkais reikia ir patiems amerikiečiams. Europa yra viena svarbiausių JAV rinkų, o prekyba, parama ir minkštoji galia leidžia ne tik uždirbti pinigus, bet ir didinti JAV politinę įtaką. Pvz., jeigu amerikiečiai itin uoliai remtų Ukrainą, jie galėtų reikalauti, kad Volodymyras Zelenskis derėtųsi su Kremliumi, tačiau JAV parama yra sumažėjusi. O tai reiškia, kad yra sumažėjusi ir jų teisė iš Ukrainos reikalauti nuolankumo.
Kai kurie žiniasklaidos ir politikos atstovai mėgsta kartoti, kad D. Trumpas šito nesupranta. Na, jeigu jis šito nesupranta, vadinasi, jis yra labai kvailas. O jeigu supranta? Tuomet jis yra sąmoningas kenkėjas.
3. D. Trumpo administracija kenkia Jungtinių Valstijų, kaip patikimo partnerio, reputacijai.
JAV reputacija buvo bloga dar iki D. Trumpo. Visame pasaulyje nuo Lotynų Amerikos iki Vidurinių Rytų galima sutikti žmonių, kurie nekenčia amerikiečių. Netgi tokiose valstybėse kaip Prancūzija, Vokietija ar Italija, Jungtinių Valstijų pilietis, bandantis „kabinti“ vietines merginas, gali būti šaltai atstumtas vien dėl savo paso.
D. Trumpo administracija šią problemą tik dar labiau pagilino.
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad JAV avantiūra Irane yra žalinga Rusijai, kadangi Persijos režimas yra Kremliaus vasalas, tačiau per šiuos kelis mėnesius amerikiečiai pasirodė taip prastai ir apgailėtinai, kad privertė sudvejoti savo gebėjimu kariauti.
Galima net neabejoti, kad tiek Persijos įlankos valstybių šeichai, tiek Izraelis viskam pasibaigus bent jau pagalvos apie įvairias alternatyvas, leidžiančias atsisakyti amerikiečių „paslaugų“. O alternatyvos yra dvi – Kinija ir Rusija.
Dar svarbu, kad Hormuzo sąsiaurio blokavimas kelia didesnę grėsmę Vakarų, o ne Rusijos ekonomikai. Tą liudija Rusijos rublis, kuris pakyla per kiekvieną apšaudymą ir nukrenta kartu su naftos kainomis, prabilus apie atnaujintas derybas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)