Teisė būti prisimintam

Dėl 1989 m. gegužę Vengrijos–Austrijos pasienyje atsiradusios geležinės uždangos spragos susidariusi padėtis darėsi vis sunkiau valdoma, o nuo ligų ir senatvės kvankančio Ericho Ernsto Paulo Honeckerio (1912–1994) vadovaujamas Vokietijos Demokratinės Respublikos (vok. Deutsche Demokratische Republik) režimas iš pradžių ją bandė numarinti represijomis. Vis dėlto jų rezultatas daugeliui buvo kiek netikėtas.
„Bona. Pirmadienio vakarą, piečiau esančiame Leipcigo mieste bent 100 tūkst. opozicijos aktyvistų po taikos pamaldų penkiose protestantų bažnyčiose išėjus į gatves, įvyko bene didžiausia demonstracija Rytų Vokietijoje per keletą dešimtmečių. Šis susibūrimas Karlo Marxo aikštėje, antro pagal dydį Rytų Vokietijos miesto centre, – didesnių pastangų, kuriomis siekiama paskatinti griežtosios linijos komunistų režimą imtis politinių ir ekonominių reformų, dalis. Jie skandavo „Mes esame žmonės!“ ir „Suteikite jaunimui galią!“. Kai kurie nešėsi transparantus su laisvų rinkimų, neribotų kelionių ir laisvos žiniasklaidos reikalavimais“, – pranešta „Los Angeles Times“ straipsnyje „100 tūkst. žmonių užplūdo Leipcigą, siekdami paskatinti reformas“ (angl. „100,000 surge through Leipzig to Urge Reform“, 1989 10 17).
Anot straipsnio autoriaus, nusižengdama įprastai praktikai, valstybinė žiniasklaida transliavo reportažus apie mitingą, o policijos pareigūnai netrukdė žygeiviams ir liko nuošalyje. Tai buvo bene didžiausias prieš valdantįjį aparatą nukreiptas politinis masių aktas Vokietijoje nuo 1953 m. vasaros sukilimo, ir dar tą patį mėnesį Rytų Vokietijos nomenklatūra nusprendė E. E. P. Honeckerį išleisti užsitarnauto poilsio.
Mūsų dienomis pasaulis jį geriausiai prisimena dėl vaidmens statant Berlyno sieną (Nathano Morley’aus knyga „Žmogus, pastatęs Berlyno sieną: E. Honeckerio iškilimas ir nuosmukis“ (angl. „The Man Who Built the Berlin Wall: The Rise and Fall of E. Honecker“) ir sovietinės politikos paveldu tapusio aistringo bučinio su Brežnevų giminės atstovu Leonidu Iljičiumi (1906–1982).
Dar pasakojama, kad E. E. P. Honeckeris mėgęs stebėti nudistus (BBC dokumentinių filmų trilogijos „Prarastas komunizmo pasaulis“ (angl. „The Lost World of Communism“, pirmoji dalis) ir medžioti.
Tais laikais per medžioklės iškylas buvo ne vien šaudomi žvėrys, bet ir tvarkomi svarbūs politiniai reikalai.
Teigiama, kad to meto Vokietijoje šis paprotys spręsti svarbius klausimus neformalioje aplinkoje per medžioklę iš dalies buvo susijęs su ilgametėmis monarchijos laikus siekiančiomis tradicijomis, tačiau daug ką lėmė ir pati paprasčiausia žmogiška psichologija.
Jeigu svečiui pavykdavo užmušti vertingą trofėjų, jis atsipalaiduodavo ir tapdavo labiau sukalbamas bei paveikiamas. O kur dar maistas, raudonasis vynas ir kiti alkoholiniai gėrimai?
Vis dėlto E. E. P. Honeckeris, kaip ir jo bendravardis „Stasi“ (vok. Ministerium für Staatssicherheit) vadovas Erichas Fritzas Emilis Mielke (1907–2000) veikiausiai buvo prastas medžiotojas.
„Oficialiose E. E. P. Honeckerio laimikių nuotraukose, darytose XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose, matyti šimtai kiškių, patiestų ratais, arba būrys išdidžių tironų, apžiūrinėjančių paskerstus elnius. Tiesa, pasak virėjo Jurgeno Krause, yra ta, kad didžioji dalis grobio buvo nušauta iš anksto ir vėliau ištraukta tiesiai iš šaldiklio“, – teigiama „The Times“ straipsnyje „Diktatoriai, kurie iš šaldiklio gilumos ištraukė savo trofėjus“ (angl. „The dictators who bagged their hunting trophies from a deep freeze“, 2006 10 14).
1989 m. rudenį E. E. P. Honeckerio valdytas pasaulis gyvavo paskutines savo dienas, tačiau despotas vis dar leido laiką medžioklėse.
„E. E. P. Honeckeris, be abejo, žinojo apie nuotaikas VDR ir raginimus keistis, tačiau akivaizdu, kad pasitikėjo E. F. E. Mielke’ės patikinimais, jog protestus organizuoja Vakarai, jie neužsitęs, ir viskas kontroliuojama. Kalbant apie ekonominę padėtį, pasak E. E. P. Honeckerio asmens sargybinio Berndo Brücknerio, Günteris Mittagas taip pat daug ką nuslėpė ir sumenkino. Jam visada buvo sakoma, kad viskas kontroliuojama ir kad jam nėra ko nerimauti“, – pasakojo medžioklę tyrinėjęs ekspertas Helmutas Suteris (portale bpb.de pateikiamas interviu „E. E. P. Honeckerio medžioklės entuziazmą apmokėjo gyventojai“ (vok. „Honeckers Jagdfieber zahlte die Bevölkerung“, 2019 05 22).
1989 m. spalį valdančioji nomenklatūra nusprendė atsikratyti E. E. P. Honeckeriu ir į jo vietą trumpam pastatė Egoną Rudi Ernstą Krenzą (1937), tačiau politinis ir visuomenės spaudimas vis nesiliovė.
Valdžia galiausiai nusprendė nusileisti ir trumpam įdiegti naujas, liberalias laikinas kelionių taisykles, kurias pristatyti plačiosioms masėms turėjo Günteris Schabowskis (1929–2015).
Per konferenciją jo buvo paklausta, nuo kada šios taisyklės įsigaliosiančios, ir jis atsakė, kad, kiek jam žinoma, šios turinčios įsigalioti nuo dabar, nedelsiant (vok. „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich“).
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