Švietimo sistemos pertvarka – neįveikiama užduotis ministerijai

„Dabartinė ministerijos politinė vadovybė neįsigilinusi į švietimo sistemos ilgametes problemas ir nesugeba kompleksiškai jų spręsti, bandoma apsimesti, kad problemų nėra ir nustumti sprendimus vėlesniems laikams“, – sako LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

E.Milešinas atkreipė dėmesį, kad 2018 m. priimtame Vyriausybės nutarime aiškiai nustatyta, kad 1–4 klasėse privalo būti ne daugiau kaip 24 mokiniai, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse ne daugiau kaip 30 mokinių.

„Po 2018 m. priimto nutarimo dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, buvo žodžiu susitarta, kad nustatomas ketverių metų pereinamasis laikotarpis, kada dar buvo leidžiama formuoti didesnes klases, jas „nuauginant“. Šis laikotarpis baigėsi šiemet. Savivaldybės ir mokyklos turėjo užtektinai laiko pasiruošti, tačiau Vyriausybė, matydama, kad situacijos švietimo sistemoje nevaldo, tikslių duomenų neturi, kontrolės įgyvendinti nesugeba, nusprendė užmerkti akis prieš savivaldybių ir mokyklų vadovų savivalę ir teisės aktų nesilaikymą“, – pastebėjo E.Milešinas.

Pasak LŠMPS pirmininko, Vyriausybės nutarimu nustatytų klasių komplektavimo taisyklių nesilaikymas lemia ir viso mokyklų tinklo problemas.

„Savivaldybės užmerkia akis prieš mokyklų vadovų daromus pažeidimus. Galiu pateikti pavyzdį, kaip mokyklų vadovai gudrauja. Oficialiai deklaruojami keturi klasių komplektai, už juos gaunamas finansavimas, tačiau realiai mokiniai suskirstyti ir mokosi trijose klasėse. Taip vienose mokyklose mokiniai sugrūdami, o kitoms jų nebelieka“, – pasakojo E.Milešinas.

ŠMSM duomenimis, 2021–2022 m. Lietuvoje buvo suformuoti 669 per dideli 1–4 klasių komplektai, kuriuose mokėsi ne mažiau kaip 16 745 pradinukai, 95 per dideli 5–10 klasių komplektai su ne mažiau 2 945 mokiniais ir 37 per dideli III–IV gimnazijos klasių komplektai su ne mažiau kaip 1 147 mokiniais.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministrės neveiklumas ir neryžtingumas lemia, kad švietimo sistemai skiriamas finansavimas naudojamas neefektyviai. Savivaldybės ir mokyklų vadovai nesilaiko galiojančių teisės aktų, mokytojai negauna adekvataus atlyginimo, o mokinių rezultatai kenčia“, – tvirtina LŠMPS pirmininkas E.