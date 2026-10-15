Sukiužėlius šalinti be kompromisų

Savivaldybė išdavė leidimą tą gluosnį nupjauti dar 2022 metais, tačiau niekas jo nenupjovė.
Matyt, namo prižiūrėtojas bijojo tai daryti, nes Klaipėdoje yra daugybė fanatikų, kurie, nupjovus kokį nors krūmą, ima rašinėti skundus, protestuoti, vienas net prie medžio buvo prisirišęs grandinėmis.
Specialistai bijo tų protestuotojų ir medžių nepjauna. Ir taip uostamiestyje buvo jau ne kartą.
Man atrodo, kad vieną kartą tuos protestuotojus, gamtos saugotojus ir visokius visuomenininkus reikėtų suregistruoti, o kai jų išsaugotas medis nugriūna ir pridaro žalos, jie visi solidariai ir turėtų privaloma tvarka atlyginti nuostolius nukentėjusiems žmonėms.
Klaipėdoje iš viso yra per daug medžių, ypač centrinėje miesto dalyje. Arboristai turėtų peržiūrėti juos Skulptūrų parke, ypač K. Donelaičio vardo skvere, kur yra nuolatinė grėsmė.
Mat būtent čia kažkas kažkada neleido pašalinti tų sukiužusių medžių, kurie lūžę ne tik užmuštų žmones, bet ir apgadintų aplinkinius pastatus.
Man atrodo, miesto valdžia neturėtų kreipti dėmesio į visokius tinginius ar galbūt ligonius ir tokius prastos būklės medžius be jokių kompromisų pašalinti.
Pavardės prašau neskelbti, nes galiu susilaukti keršto.
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