Stano apie G. Skaistės pristatytą mokesčių reformą: jūs pati esate iš „gyvulių ūkio“

– Kuo jus labiausiai papiktino G. Skaistės pristatyta nauja mokesčių reforma?

– Noriu perduoti linkėjimus G. Skaistei ir pasakyti nuo skulptorių, nuo taksistų, nuo tautodailininkų, nuo statybininkų, netgi nuo papildomą šviečiamąją veiklą teikiančių asmenų, kad jūs pati esate iš „gyvulių ūkio“. Ir galėčiau įrodyti, netgi dauguma tautos mano, kad pas jus ten – „gyvulių ūkis“. Tai yra labai negražūs, žeminantys žodžiai, kuriais prasidėjo vakarykštė spaudos konferencija. Ji pavadino mus visus iš „gyvulių ūkio“, kurį jai dabar riekia sutvarkyti. Kokiu būdu ji tvarko? Pačiu paprasčiausiu! Labiausiai į akis krito tai, kad mums mokesčius kelia, o tie, kurie uždirba virš 100 tūkst. eurų, jiems gyventojų pajamų mokestis (GPM) mažėja nuo 32 proc. iki 25 proc. Čia tokie bendri pamąstymai apie „gyvulių ūkį“.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kaip jums atrodo, ar mažai mokėjote mokesčių iki šios akimirkos?

– Nebežinau, kas yra daug, o kas yra mažai. Pats blogiausias dalykas, kai pasibaigus rinkimams nei iš šio, nei iš to, nieko nelaimėję ar laimėję, numeta slaptai parengtą naują mokesčių reformą. Niekas prieš tai nepasikvietė pasitarti nei menininkų, nei žurnalistų – nieko. Va taip ateina su pasiūlymu – chebra, dabar mokėkite, nes per mažai mokate. Na, neatrodo mums, kad per mažai mokame. Supraskite, kad yra esminis skirtumas tarp individualios veiklos ir darbo santykių. Mes neturime darbdavio. Aš pats sau esu darbdavys. Taip pat ir visi kiti, dirbantys pagal individualią veiklą. Nesąmonė mėginti prilyginti darbo santykius su individualia veikla. Ji ir vadinasi individuali dėl to, kad yra individuali.

– Ar laipsniškas GPM tarifo didinimas iki viršutinės 20 proc. ribos žiauriai kirs per kišenę?

– Kalba eina ne vien apie tai. Kalba ten yra apie „Sodros“ įmokų didinimą ir apie kitokią skaičiavimo metodiką, kuri irgi gerokai sumažins tas pinigų sumas. Tai ne iš karto kirs, bet smarkiai. Išties tai, ką jie daro, tai – bandymas prilyginti individualią veiklą darbo santykiams. Ir padidinti galop iki 50 proc. Dar kartą kartoju, kad mes neturime darbdavio!

Noriu perduoti linkėjimus G. Skaistei ir pasakyti nuo skulptorių, nuo taksistų, nuo tautodailininkų, nuo statybininkų (...), kad jūs pati esate iš gyvulių ūkio.

– Ar teko skaityti, kad kone 70 proc. atlikėjų ir pramogų pasaulio atstovų dirba pagal individualios veiklos pažymą? Kaip manote, ko galima laukti ateityje?

– Ateityje lauksime to, kad Gintarė Skaistė, pasižiūrėjusi jūsų žinias, supras, kad mes nesame „gyvulių ūkis“ ir kad žmonių negalima taip skirstyti: čia – gyvuliai dirbantys, o čia – Seimo nariai, dirbantys Seime. Tikiuosi, supras, kad mes irgi turime savo poziciją, kurią bandysime išsakyti. Yra ir gerų pastebėjimų tame jos projekte. Pavyzdžiui, speciali sąskaita, kuri automatiškai nueina į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) ir mažiau lieka biurokratijos. Bet yra ir negerų dalykų. Pats esminis principas prilyginti individualią veiklą darbo santykiams yra neteisingas, žalingas. Noriu kreiptis į finansų ministrę: Gintare Skaiste, pasikvieskite mus iš „gyvulių ūkio“. Mes ateisime pas jus į Seimą ir pašnekėsime, pabandysime įtikinti, kad galbūt galima kažkaip kitaip visa tai spręsti.

– Kas toliau laukia visos šios „gyvulių ūkio“ bendruomenės?

– Iš to viso „gyvulių ūkio“ vienintelis gyvulys yra Deivydas Zvonkus (juokiasi). Čia ir taip viskas aišku. Bendruomenė kovos, bandys apginti savo poziciją. Mūsų eilinį kartą niekas nepaklausė. Buvome pastatyti prieš faktą: „Labas rytas, štai jūsų mokesčiai kyla tiek ir tiek…“

Lauksime to, kad Gintarė Skaistė, pasižiūrėjusi jūsų žinias, supras, jog mes nesame „gyvulių ūkis“ ir kad žmonių negalima taip skirstyti.

– Kalbant apie „Sodrą“, buvo teigiama, kad bus didinamos socialinės garantijos, jeigu dirbantysis pagal individualią veiklą netikėtai prarastų darbą. Ar tai guodžia?

– Dar kartą noriu pasakyti, kad susidaro įspūdis, jog jie iškritę iš mėnulio ir nesupranta, kas yra „individualistai“. Aš pats susikuriu sau darbo vietą, pats vykdau kažkokią veiklą ir pats sau esu ir darbdavys, ir darbuotojas. Todėl tai – kalba apie nieką. Na, nebent kokia nors pandemija – vėl, bet, tikiuosi, ji nepasikartos daugiau.

– Tai galbūt čia bandoma užglaistyti tai, kas buvo, tai yra atversti lapus į pradžią. Kiek aktualu dabar didinti mokesčius?

– Tai yra visiškai neaktualu. Apie tai kalbėti yra per vėlu. Ne tie laikai. Reikia žiūrėti į priekį, į ateitį. Reikia suteikti smulkiems verslininkams, tokiems kaip mes, dirbantiems pagal individualią veiklą, kuo daugiau galimybių dirbti, užsidirbti ir mokėti mokesčius. Ne mokesčius reikia didinti, o galimybę dirbti lengvai, paprastai ir administruoti bei sumokėti mokesčius su šypsena.