Sportininkai apsieitų ir be pinigų

Perskaičiau, jog Nacionalinė sporto agentūra jau oficialiai patvirtino, kad po pasibaigusio 2026 m. Europos plaukimo čempionato Paryžiuje piniginiai apdovanojimai vėl bus išmokėti prizines vietas užėmusiems atletams
Nutarta, kad R. Meilutytė už iškovotą aukso medalį gaus 16 775 eurų valstybės premiją.
Kitas plaukikas už laimėtą sidabro medalį gaus 8 415 eurų premiją.
Negana to, esą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus medalius pelniusių sportininkų treneriams bus išmokėta pusė sportininko gautos sumos. Kitaip tariant, 50 proc. premijos dydžio.
Vadinasi, auksinės žuvelės treneris gaus 8 387,5 euro, o sidabro laimėtojo auklėtojas – 4 207,5 euro. Vadinasi, vien tik šiai kelių žmonių kompanijai iš mūsų mokesčių mokėtojų kišenės bus ištraukti 37 785 eurai.
Už ką?
Žinoma, užėmę aukštas vietas sportininkai gali būti apdovanojami, bet tik ne iš valstybės biudžeto, kuris ir taip yra deficitinis, kitaip sakant, praskolintas. Tam yra visokie rėmėjai, sporto mecenatai ir kiti, kurie nežino, kur dėti savo skaidriai ir ne visai skaidriai iš kažkur gautus pinigus.
Manyčiau, šitas dykas pinigų švaistymas turėtų vienąkart liautis. Gal būtų galima lėšų šiam reikalui skirti, jei šalies biudžetas kada nors taptų nedeficitinis, o valstybė neturėtų nė euro skolos.
Dabar yra visai kitokia situacija, nes dėl neatsakingų mūsų pačių valdžios veiksmų valstybės vardu skolinamasi milijardai ir jie lengva ranka yra nežinia kur ištaškomi ir išmėtomi visokiems niekams.
Tai panašu į piktybišką valstybės lėšų švaistymą, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė.
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