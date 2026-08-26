Slapti reikalai Maskvoje

Kaip man tai primena 1991 m. Persijos įlankos karo antrojo etapo – „Audros dykumoje“ – metu plitusį juoką, kad jei „CNN nepranešė, vadinasi, karas neprasidėjo“!..
Man įdomu, ar rašantiems antraštes ir jas laiminantiems redaktoriams nekyla klausimų, kaip vizitas gali būti slaptas, jei apie jį visi žino? Na, tiek to.
Matydamas eilinę socialinių tinklų keliamą panikos bangą, noriu – jei tai dar įmanoma – besikraunančius lagaminus nuraminti: ne, Rusija Lietuvos dar neužpuolė ir labai mažai tikėtina, kad tą padarys, kol karas Ukrainoje vyksta pilnu pajėgumu.
Bet, bet bet, bet bet bet bet – matau virpančią lūpą ir skubu paguosti. Tokio lygio oficialiai visuomenei neskelbtas vizitas (žinoma, ne slaptas – tokiu atveju apie jį nesužinotume jam dar vykstant):
a) sąmoningai demonstruoja JAV galią – kariniu lėktuvu atvykstama į Maskvą;
b) pabrėžia Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio galimybes – žurnalistams „nuleidžiama“ informacija apie prašymą Kijevui nesmūgiuoti Rusijos teritorijoje, kol Ratcliffe'as su delegacija fiziškai bus driskyne;
c) yra „užpakalinių durų“ diplomatija, kai itin svarbias, labai tikėtina, žvalgyba paremtas detales perduoda ne oficialūs diplomatai, o itin aukšto rango įvairių žvalgybos tarnybų vadovai.
Nenorėčiau per daug spekuliuoti, apie ką buvo kalbama. Vis dėlto paskutinis sabotažas Vokietijoje, suardant kabelius 30 km geležinkelio, jungiančio Leipcigą su Diuseldorfu, atkarpoje (atsakomybę už jį prisiėmė kairieji ekstremistai, „Angry Birds komandosai“, bet tai nebūtinai reiškia, kad jie tą ir padarė – tai dažna teroristinių / ekstremistinių grupuočių taktika), galėjo gerokai paskatinti tokį akis į akį kontaktą.
Sabotažų / diversijų, už kurių stovi Kremlius, ryškus augimas ES ir NATO šalyse bet kokiu atveju, manau, turėjo būti viena iš aptartų temų, nes susitikimas vyko su SVR (užsienio žvalgybos tarnybos) vadovu S. Naryškinu (nėra oficialaus patvirtinimo).
Tarp kitų temų, mano supratimu, turėjo būti galimos didelės Rusijos mobilizacijos rudenį klausimas, taip pat Maskvos žvalgybinė parama Iranui.
Bet kokiu atveju, kad ir kas buvo kalbėta, svarbiausia strateginė žinutė Putinui ir jo karo nusikaltėliams yra ši: JAV stebi ir žino, ką Rusija daro ir kam ruošiasi.
Ne grasinimai, ne pasaulio dalybos, ne bandymas susitarti dėl kokių nors teritorijų (tai ne žvalgybos tarnybų atsakomybė, o politikų ir jų įrankių – tiesioginės diplomatijos atstovų darbas). Tik šaltas, sausas, trumpas CŽA pranešimas:
Mes matom. Ir žinom.
(be temos)