Skaitykite horoskopus

Ir kas galėjo pagalvoti, kad bene anksčiausiai apie COVID-19 perspės elementarūs horoskopai. Bent jau šis, mano perskaitytas dar sausio mėnesį.

"Tai bus nelengvo darbo ir taupymo metai, kai svarbiau išsaugoti tai, kas jau sukurta, o ne plėsti... Nemaža tikimybė politinės ir ekonominės krizės. Ekologinės problemos ir nelaimės tik ir lauks savo progos pasireikšti", – metų pradžioje rašė viena žinoma astrologė. Kaip ir apie tai, kad Metalinės baltosios žiurkės metais kur kas geriau jausis žmonės, kurie yra labiau linkę į asketišką gyvenimo būdą, jau sąmoningai apriboję vartojimą, taupūs, geros sveikatos ir t.t. Pasakysite, elementarus sutapimas ar bendros frazės, dėl kurių niekada neprašausi. Galbūt.

Bet į kilusią krizę žvelgiant per sporto prizmę – ar kas galėjo pagalvoti, kad per ne visą mėnesį išgyvensime neįtikėtinų įvykių pasiutpolkę. Iš pradžių staiga ir negrįžtamai nutrūkusias LKL pirmenybes, po kelių savaičių atšauktą Europos futbolo čempionatą, o dabar ir pirmą sykį per visą istoriją, neskaitant pasaulinių karų, laiku neįvyksiančias olimpines žaidynes. Renginį, kuriam Japonija ruošėsi daugiau nei šešerius metus, ir kuris kainuos per 10 mlrd. eurų.

Sakoma: kai pabūklai griaudi, mūzos tyli. Štai jau kukliai susigūžė ir meno, ir "Eurovizijų" deivės. Teks pakentėti ir mums, gerbiami sporto mėgėjai, kaip sakydavo toks legendinis komentatorius Vladas Janiūnas. Ir pakentėsime. Nes geriau metus palūkėti, nei išvis nesulaukti. Apie ką ir įspėjo įžvalgi astrologė. Tai va, ir netikėk, žmogau, horoskopais.