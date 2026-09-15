Seimūnais esame mes gimę

Jau kitų metų pavasarį mūsų valstybėje vyks savivaldybių bei merų rinkimai, o dar kitais metais Lietuvos rinkėjai gaus progą nubausti dabartinę Seimo valdančiąją koaliciją už rinkimų naktį sulaužytą pažadą ir visas nesąmones, vykusias pastaruosius porą metų.
Tu, matyt, kaip ir dauguma žmonių turi daug laiko ir energijos bei dažnai žiūri televizorių arba naršai internete. Tau atrodo, kad pasaulyje ir Lietuvoje vyksta daug nesąmonių, todėl tavo galvoje jau kirba mintis pačiam pasukti į aktyviąją politiką bei dalyvauti rinkimuose.
Šiame tekste tau bus pateiktos kelios priežastys, kodėl tau nereikėtų gaišti tam laiko.
Štai jos:
1. Tau tikriausiai atrodo, kad šiais laikais patekti į valdžią yra lengva ir paprasta. Tu klysti.
Norint patekti į valdžią reikia keleto dalykų. Pirmiausia, reikia pinigų ir daug. Antra – reikia ryšių. Jų abiejų reikia tam, kad būtų pagaminta tave reklamuojanti atributika, ir tam, kad galėtum apvažiuoti kraštą, kuriame kandidatuosi, bei susitikti su potencialiais rinkėjais. Dar būtų gerai, jeigu rinkėjai, atėję į susitikimą su tavimi, gautų vieną kitą sumuštinį, stiklinę sulčių ir kokią nors dovanėlę.
Sakai, kad neturi pinigų? Tuomet nueik pas tuos, kurie jų turi. Tik įspėjame, pinigingi žmonės prieš jų duodami tavęs paklaus: „Kokia prasmė man tave remti? Kokia man iš to nauda?“
Štai čia ir prasidės tavo sunkios moralinės dilemos bei sandoriai su velniu. Taip yra kandidatuojant į JAV prezidentus, taip yra ir bandant įsitrinti į kokio nykaus Lietuvos miestelio savivaldybę.
Šį tekstą kūręs žmogus pažįsta vieną asmenį – visišką „vatniką“, žinomo politiko giminaitį. Tam „vatnikui“ atrodė, kad jis papurkštaus „Facebook“ ant Landsbergių, Ukrainos, nepriklausomos Lietuvos, pagarbins kitus „vatnikus“ ir žmonės jį puls rinkti į Seimą ar merus.
Apie tai, kad toje pačioje apylinkėje, į tą pačią vietą kandidatuoja dar trys „vatnikai“, vienas kitas normalesnis žmogus ir bent šešios „drungnos“ vidutinybės, jis nė galvoti nenorėjo. Spėk, ar jį išrinko? Teisingai, ne.
2. Tu, kaip ir tas „vatnikas“, veikiausiai manai, kad tave išrinkus, įgysi milžinišką galią, ir visi ims šokti pagal tavo dūdelę.
Paskambinsi į visas redakcijas ir žurnalistai liausis kalbėję apie Rusijos grėsmę.
Nuvažiuosi susitikti su kokiu nors žemiausio rango kinų valdininku ir bus uždaryta Taivano atstovybė.
Pamosi pirštuku ir bus atnaujinti baltarusiškų bei rusiškų prekių tranzitai.
Pagrūmosi kumštuku ir visokie „kitokie“ sėdės bei drebės savo namuose, kaip Rusijoje, o moterys ir vaikai taps nuolankūs, kaip Afganistane.
Ne. Viso šito nebus.
Tu tebūsi vienas iš daugelio ir tavo žodis nereikš beveik visai nieko.
Jeigu būsi protingesnis, bandysi šlietis prie panašiai mąstančių, prastumti bendrus sumanymus, tačiau ir bendraminčių gretose kiekvienas žmogus visada turi savų interesų arba atstovauja kieno nors kito interesams.
O kur dar opozicija, įstatymai, biurokratinės kliūtys, institucijos?
Galiausiai viskas baigsis tuo, kad įgyvendinus tą tavo sumanymą, tu jo nė nebeatpažinsi. Kaip manai, kodėl prezidento veidas buvo toks liūdnas priėmus LRT pataisas? Nes jos beveik niekuo nesiskyrė nuo jau esančių įstatymų.
Kitaip tariant, tavo žodis ir veiksmai nereikš nieko, nes tu šiame pasaulyje nesi visatos centras. Šiame gyvenime yra daugybė žmonių ir kiekvienas jų turi savų norų bei sumanymų ir šie neretai kertasi su kitų žmonių interesais. Galiausiai kažkam tenka pralaimėti.
Jeigu netiki, prisimink poniutę, kuri reiškėsi Klaipėdos mieste. Ji kalbėjo apie smarvę, vamzdį ir galiausiai buvo išrinkta į Seimą. Kas ji dabar yra? Ką reiškia jos žodis?
O tas teisininkas, iš kurio pavardės daug kas šaiposi? Tas, kuris iš pradžių lyg ir burnojo, kad advokatai negauna skiepų ta pačia tvarka, kaip ir teisėjai, o paskui tapo vakcinacijos priešininku. Na, tas, kurio tėvas, anot įvairių gandų, turi verslo ryšių su Baltarusija ir Rusija. Jis tėra vienas iš 141.
Vienintelis pokytis tėra tai, kad jie abu – ir poniutė, ir buvęs advokatas – gauna algą bei kitas išmokas iš mokesčių mokėtojų pinigų.
3. Tu manai, kad tapus savivaldybės nariu, meru ar seimūnu išsispręs tavo finansinės bėdos arba, kad galėsi tvarkyti savo „makles-varkes“?
Bėda yra tik tai, kad Lietuva per tris dešimtmečius šiek tiek pasikeitė ir yra didelė tikimybė, kad visi tavo finansiniai reikalai, ryšiai, ypač jeigu jie nešvarūs, bus iškelti į viešumą bei panaudoti prieš tave.
Šis tavo mąstymas atspindi fundamentalesnę didelės dalies žmonių mąstymo ydą. Žmonės visais laikais svajojo apie stebuklingus daiktus, kuriuos panaudojus, atlikus tam tikrus veiksmus ar ištarus magiškus žodžius, materialinė gerovė pasipiltų lyg iš gausybės rago.
Dėl to jie prikūrė pasakų apie norus pildančias žuvis, džinus, burtininkus bei sandorius su antgamtinėmis jėgomis.
Tai viena priežasčių, kodėl jie atiduoda pinigus telefoniniams sukčiams. Jiems atrodo, kad duosi 10 tūkst. eurų ir šie stebuklingai per vieną naktį pavirs į 60 tūkstančių.
Dėl tos pačios priežasties Lietuvoje daug kas svajoja apie Seimo nario mandatą.
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