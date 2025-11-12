Seimo narys Zuokas ragina grąžinti saugiklius degalinių ir servisų plėtrai

„Pastaraisiais metais gyventojai vis dažniau susiduria su situacijomis, kai šalia jų namų ar mokyklų planuojamos degalinės, autoservisai ar krematoriumai. Tai rodo, kad dabartiniai teisės aktai neužtikrina geros kaimynystės principo: saugaus atstumo ir gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą. Būtina aiškiai atskirti tokio tipo statinius nuo bendros komercinės paskirties teritorijų ir nustatyti aiškius kriterijus, kada ir kaip jie gali būti planuojami“, – sako A. Zuokas.
Kreipimesi pažymima, kad panaikinus ankstesnius teritorijų planavimo „saugiklius“, specialiųjų paslaugų statiniai – degalinės, plovyklos, autoservisai ar krematoriumai – dabar gali būti statomi arčiau gyvenamųjų teritorijų. Tokia teisinė spraga kelia socialinę įtampą ir didina korupcijos rizikas, kai sprendimai dėl statybų tampa priklausomi nuo pavienių savivaldybės darbuotojų ar bendruomenių aktyvumo.
„Vilniuje jau turėjome kelis rezonansinius atvejus – Medeinos gatvės degalinę šalia mokyklos ir prie Gineitiškių ežero. Kai savivaldybė nesugeba apsaugoti gyventojų interesų, valstybė privalo įsikišti ir nustatyti aiškias taisykles visai šaliai“, – teigia A. Zuokas.
Rašte aplinkos ministrui Seimo narys siūlo aiškiai atriboti specialiųjų paslaugų pastatus nuo kitų komercinės paskirties teritorijų, įtvirtinti privalomus suderinamumo su gyvenamosiomis bei kitomis jautriomis teritorijomis kriterijus ir parengti metodines rekomendacijas savivaldybėms, kad šie reikalavimai būtų taikomi vienodai visoje Lietuvoje.
A. Zuoko teigimu, valstybė privalo užtikrinti balansą tarp verslo interesų ir žmonių teisės į saugią bei ramią gyvenamąją aplinką.
