Savi(t)raiška

Kadangi kompetencijos pokyčiai greitai nevyksta, reikia staigesnių pokyčių srities. Tokia yra – tai išvaizdos pokyčiai.
Yra ir specialistų. Ypač patyrusi tokio pobūdžio pokyčių srityje yra žinoma moteris Gražioji Merė. Visi žino, kad ji nenustoja stebinti netikėtais savo išvaizdos pokyčiais, tad aplink ją visi nuolat vaikšto nustebę ir sužavėti. Neabejotina, kad Gražioji Merė puikiai tiktų Išvaizdos pokyčių departamento (IPD) vadovės pareigoms.
Nevalia pamiršti, kad siekti pokyčių išvaizdos srityje reikia atsargiai, atsižvelgiant į aplinkybes. IPD vadovė nežinantiems paaiškintų, kad panašaus amžiaus moterys turi laikytis išvaizdos suderinamumo pagal pareigų viršenybę principo. Tai nėra paprasta.
Pavyzdžiui, jei pavaldinė ims atrodyti jaunesnė nei panašaus amžiaus skyriaus vadovė, pastaroji gali panaudoti I. Ruginienės apie D. Šakalienę ištartą garsiąją frazę, kad jos kantrybė jau perpildyta ir atėjo metas rimtam pokalbiui.
„Kaip drįsti taip šviežiai atrodyti. Su manimi nesuderinusi į ministeriją kvieteisi grožio specialistus. „Nesikviečiau.“ „Įsidėmėk, aš tokių iniciatyvų netoleruosiu.“ „Būkite rami – aš prie veidrodžio ryte praleidžiu tik 5 minutes, jei plaukų nespėju išsidžiovinti, tai padarau darbe, o visą kitą laiką skiriu Lietuvos žmonėms.“ „Na, gerai. Apie tatuiruotę jau mąstei?“ „Ne, manau, dar nesubrendau tokiems pokyčiams.“ „Jeigu subręsi, tatuiruotės turinį ir stilistiką prašau suderinti. Eskizą patvirtinti pristatyk Išvaizdos pokyčių departamento vadovei Gražiajai Merei.“
Galbūt dabartinėje Vyriausybėje tokios pokyčių procedūros įmanomos, ir tai būtų ta sritis, kurioje saviraiška netaptų savitraiška.
