Šarūnas Vaitkus: skandalas nesibaigia

KOKIU PAGRINDU tikrinti ir galimai kaupiami mūsų asmens duomenys apie turimą NT, gyvenamąją vietą, kurios naudojimą ir apsaugą griežtai reglamentuoja įstatymai?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išplatinusi viešą komentarą, bandė visuomenei parduoti miglotą pasakojimą esą duomenų patikros buvo susijusios su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) automatizuotais procesais ir techniniais algoritmais, kai esą sprendimus tikrinti priima sistema ir kompiuteriai, o ne konkretūs asmenys.
Tačiau faktai yra užsispyręs dalykas – ir jie ministerijos versiją griauna į šipulius.
Po ministerijos pareiškimų pats prisijungiau prie SPIS ir pateikiau oficialią užklausą – „Įstaigos, iš kurių buvo gauti su asmeniu susiję duomenys“.
Atsakymas buvo – NULIS. Per metus SPIS manim nesidomėjo.
Kitaip tariant, nebuvau SPIS sistemos klientas ir nedalyvavau jokiuose socialinės paramos procesuose.
Jeigu SPIS sistemos duomenys rodo, kad ji nesikreipė į jokią įstaigą, registrą ar informacinę sistemą dėl mano duomenų, ministerijos pasakojimas apie neva teisėtus ir įprastus procesus atrodo dar graudžiau.
Ką bando nuslėpti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, galimai rinkusi mūsų asmens duomenis?
Kokiu teisiniu pagrindu buvo domimasi mano, Palangos miesto tarybos narių, priklausančių politinei daugumai, ir Savivaldybės darbuotojų asmens duomenimis?
Kas inicijavo šiuos veiksmus? Kas priėmė sprendimus? Kas už juos prisiims atsakomybę?
Šiandien grįžtu prie labai nemalonios, tačiau vis labiau pagrįstai atrodančios minties, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje galėjo būti vykdoma galimai neteisėta informacijos apie politinius oponentus paieška bei kaupimas, siekiant sukurti dosjė juodosioms technologijoms.
Primenu, kad šios ministerijos kanclerė yra ir Palangos miesto tarybos narė Svetlana Tučkė – arši mano ir mūsų komandos oponentė, besirengianti ateinantiems savivaldos rinkimams.
SPIS sistemos atsakymas į mano užklausą šiandien rodo viena – viešasis SADM komentaras dėl SPIS automatizuotų veiksmų yra bandymas išvengti atsakomybės ir ši institucija tiesiog suka uodegą.
Todėl norime gauti aiškų atsakymą, ar ministerijos turimos galios ir ištekliai, valstybės registrai ir informacinės sistemos nėra naudojamos politiniams ar kitiems tikslams, kurie neturi nieko bendro su socialinės apsaugos administravimu.
Ir dar vienas svarbus pastebėjimas tiems, kurie komentaruose bando improvizuoti, kad „jei neturi ką slėpti, nėra ko bijoti patikrinimų“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nėra teisėsaugos institucija. Jos funkcijos, teisės ir galimybės naudotis valstybės registrais yra griežtai apibrėžtos įstatymuose. Todėl klausimas šiandien yra ne apie tai, ar ko nors bijo meras. Klausimas yra apie tai, ar valstybės institucija neperžengė jai suteiktų įgaliojimų ir ar tai nėra precedentas, kai valstybės registrai pradėti laikyti savo nuosavu informacijos sandėliu?
Prisegu SPIS sistemos pažymą, kad ji manim nesidomėjo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)