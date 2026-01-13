Šarūnas Vaitkus: nuoširdžiai tikėkime ir prisiminkime – laisvę reikia saugoti kasdien

Atrodo, dar visai neseniai tą šaltą sausio naktį stovėjome už laisvę. Ore tvyrojo ypatingas bendrystės ir vienybės jausmas, o žmonių akyse degė ryžtas ir drąsa. Tą naktį niekas negalvojo apie save ar savo likimą, visų mintys ir siekiai buvo nukreipti viena kryptimi – dėl laisvės.
Laimei, tąkart laisvę apgynėme. Tačiau Sausio 13-osios naktis buvo paženklinta krauju. Jauni žmonės sumokėjo didžiausią kainą už tai, kad šiandien galėtume būti laisvi, patys spręsti, patys kurti ir būti savo šalies šeimininkai.
Stovėdamas prie Atminimo laužo visuomet jaučiu labai paprastą, bet nuoširdų dėkingumą. Dėkingumą žmonėms, kurie tą naktį stovėjo be ginklų, bet su nepalaužiama valia.
Dėkingumą tiems, kurie negrįžo namo, kad mes šiandien galėtume gyventi laisvoje šalyje. Tai, dėkingumas, kuris neleidžia pamiršti, kad mūsų laisvė buvo iškovota ne žodžiais, o žmonių gyvybėmis.
Todėl labai gera Palangoje kasmet matyti vėl ir vėl įsižiebiančius Atminimo laužus ir prie jų susirenkančius palangiškius.
Tai nėra formalus susibūrimas, tai tylus, bet labai aiškus bendruomenės pasirinkimas prisiminti, pagerbti ir būti kartu.
Palangiškiai kasmet ateina tam, kad atmintis neišblėstų, kad Sausio 13-osios prasmė būtų perduodama iš kartos į kartą.
Ypač gera matyti prie Atminimo laužo stovinčius jaunus žmones. Tuos, kurie Sausio 13-osios nakties nepatyrė patys, bet ateina iš pagarbos, iš supratimo ir vedini noro žinoti. Jų buvimas čia rodo, kad laisvės kaina nėra pamiršta, o istorinė atmintis Palangoje – gyva. Tai suteikia vilties, kad tai, kas buvo apginta prieš 35 metus, bus saugoma ir ateityje.
Nuoširdžiai dėkoju visiems palangiškiams – tiems, kurie šiuos įvykius išgyveno, ir tiems, kurie apie juos sužinojo vėliau, bet pasirinko ateiti. Ačiū už atmintį, už pagarbą ir už tylų buvimą kartu prie Atminimo laužo. Tai labai svarbu.
Ir vis dėlto šiandien vis aiškiau suprantame – laisvę reikia ne tik prisiminti, bet ir saugoti. Ji nėra duotybė. Ji trapi. Tai ypač ryškiai matome šiandien, kai Europoje žiauriai užpulta Ukraina, o jos žmonės kasdien kovoja už tą pačią teisę būti laisviems, kurią mes apgynėme 1991-aisiais.
Todėl turime būti budrūs. Budrūs ne tik išorės grėsmėms, bet ir tiems politikams, kurie beveik Sausio 13-osios išvakarėse važiuoja pas prorusiškus veikėjus į Vengriją ar flirtuoja su režimais, niekinančiais laisvę ir demokratiją. Istorija mus jau išmokė: laisvė prarandama ne per vieną dieną, o per abejingumą, nutylėjimą ir klaidingus pasirinkimus.
Nuoširdžiai tikėkime ir prisiminkime – laisvę reikia saugoti kasdien.
