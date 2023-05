Š. Vaitkus: palaimintieji Konkurencijos tarybos „šienauja“ Lietuvos baseinus?

Savo poziciją politikas pirmadienį išdėstė asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje:

Kai mes, Palangos savivaldybė ir palangiškiai, pradėjome savo kovą priešindamiesi Konkurencijos tarybos reikalavimui perduoti valdyti Palangos baseiną privatininkams, sakiau, kad Palangos situacija yra ledkalnio viršūnė, ir Konkurencijos tarybos sprendimas vėliau ar anksčiau palies visas savivaldybes, kurios statosi baseinus, sporto kompleksus ir kitą viešąją infrastruktūrą.

Taip ir įvyko, tik nemaniau, kad tai bus taip greit ir tokiais mastais!

Balandžio 26 dieną Konkurencijos taryba paskelbė nutartį dėl ketverius metus trukusio tyrimo dėl Palangos baseino ir ištransliavo kai kurių verslininkų ilgai lauktą ir didžiulėmis pajėgomis stumtą žinią – neva Palangos savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatas ir privalo surengti konkurencingą procedūrą baseino valdytojui parinkti (t. y. perleisti savo pačios pastatytą baseiną verslui). Ir vos tik paskelbta nutartis – iškart pasipylė vienos viešosios įstaigos raštai kitoms Lietuvos savivaldybėms dėl jų statomų baseinų valdymo.

Raštai kepami lyg konvejeriu, visi vienodo turinio, tik keičiami savivaldybių pavadinimai ir būsimojo objekto adresai.

O turinys maždaug toks: kada baigsite statyti, ar valdys savivaldybės įmonė, kokius paslaugų įkainius ketinama taikyti, ar bus inicijuojama konkurencinga procedūra valdytojui parinkti, ar gautas Konkurencijos tarybos sutikimas baseiną valdyti patiems?

Štai taip! Tiesiai šviesiai ir be jokių užuolankų!

Ir „kepa“ šiuos raštus Vilniuje registruota plaukimo akademija „Banga“, o dar kitaip – UAB „Infrastruktūra LT“. Ta pati bendrovė, kuri jau perėmė Klaipėdos baseino valdymą, kuri jau šeimininkauja Kauno „Girstutyje“, o taip pat Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir kituose už Europos Sąjungos, valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšas pastatytuose objektuose.

Kas gali paneigti, jog būtent ši bendrovė, o ne tas vienas mistinis pareiškėjas inicijavo, kad Konkurencijos taryba visais įmanomais bei neįmanomais būdais įsikibtų į Palangos baseiną ir išplėštų jį iš Savivaldybės įkurtos biudžetinės įmonės pavaldumo? Kad suaugusiems palangiškiams teikiamos socialinės ir sveikatinimo, o vaikams – ugdymo viešosios paslaugos taptų komercinėmis ir krautų privačiam verslui turtus, neinvestavus nė cento?

Priminsiu Klaipėdos baseino situaciją.

Pastatyti baseiną prireikė 16,2 mln. eurų viešųjų pinigų, gautų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, taip pat panaudotos valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetų lėšos.

Nuo 2018 m. sausio pagal koncesijos sutartį Klaipėdos baseiną perėmė „Infrastruktūra LT“ įmonių grupei priklausanti UAB „Klaipėdos baseinas”. O dabar „matematika“: įsipareigojusi per 15 metų į perimtą objektą investuoti apie 300 tūkst. eurų (arba... apie 20 tūkst. eurų per metus), privati bendrovė iš Klaipėdos savivaldybės už uostamiesčio vaikų galimybes naudotis baseinu mokymo plaukti tikslais kasmet užsidirbs nuo 182 tūkst. eurų. Kitaip tariant, šeimininkas nuomininkui dar ir primokės solidžią sumą – per nuomos laikotarpį verslui bus atseikėta beveik 3 mln. eurų?

Yra toks posakis, jog kare visos priemonės pateisinamos. Kaip matome, koncesininkai puikiai jomis naudojasi ir be skrupulų yra įvaldę „atėjau, pamačiau, nugalėjau“ techniką.

Apie gautą laišką su nedviprasmiškais pageidavimais perimti dar statomą sporto kompleksą su baseinu praėjusios savaitės pabaigoje viešai prabilo ir mūsų kaimynai – Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius. Aktyviai dalyvavęs palaikant Palangos poziciją dėl galimybės pačiai spręsti, kaip jai valdyti savo turtą, dabar kolega verčiamas stotį į savo mūšį.

Apie gautą analogišką raštą pranešė ir Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius. Neabejoju – kas dar negavo, tik laiko klausimas, kada bus pasibelsta ir į jų duris.

Kviečiu ir raginu visas savivaldybes – nepasiduokime, suremkime pečius ir užkirskime kelią reketininkų laikus primenančioms užmačioms užvaldyti savivaldybių viešąjį turtą ! Palanga tikrai nepasidavė ir nepasiduos – Konkurencijos tarybos nutartį apskųsime teismui.

Dar pernai gruodį kėliau klausimą – kam iš tikrųjų tarnauja Konkurencijos taryba ir kodėl būtent jos pastangomis ir veiksmais Lietuvoje viešosios paslaugos koncentruojamos vienose ir tose pačiose verslo rankose bei kuriamas IŠSKIRTINIS verslo monopolis, po vienos bendrovės stogu apjungiantis baseinus, sporto kompleksus bei kitą viešąją infrastruktūrą.

Tuomet BENDRUOMENĖ surinkusi beveik 2 tūkst. parašų teisėsaugos prašė inicijuoti tyrimą, dabar esu dar labiau įsitikinęs, kad toks tyrimas yra būtinas ir NEDELSIANT. Dar labiau akivaizdu, kad į šį procesą turi įsikišti ir aukščiausieji mūsų šalies vadovai – Prezidentas, Ministrė Pirmininkė, Seimo vadovybė ir pats Seimas.

Būkime lyderiai, kovokime už savo savivaldybių žmonių teises! Kolegos Antanai ir Mindaugai, mes būtinai jus palaikysime!