Reitingams krintant į bedugnę

Triukšmingojo maršo rengėjai pademonstravo, kad netoleruos valdžios apsimetimo, jog niekas jai jokių reikalavimų nepateikė ir apskritai nieko neįvyko. Jei 10 tūkst. žmonių ko nors reikalauja, negalima to fakto tyliai nuleisti į unitazą.

Patyrę politikai žino – nevalia ignoruoti net mažos dalies gyventojų valios. Tačiau iškart po renginio regime reakciją: vaivorykštę atlape įsisegusią premjerę ir spalvotą A.Armonaitės suolelį. Tai reiškia "a mums pofik".

Ir prieš maršą, ir po jo į viešumą tryško fekalijos: esą tai paraštinė iniciatyva, prie kurios prisidėjo Kremliaus atmatos, politiniai nevykėliai ir psichikos ligoniai.

Šiandien turėtų virti diskusija apie pokyčius valdžioje, vidaus politikos prioritetų korekcijas. To nori ne atmatos, durniai ar vatnikai, o nepasitenkinimą valdančiųjų darbais ir pozicija atvirai deklaravę rinkėjai.

Sakykite, o Seime, Vyriausybėje ir jai pavaldžiose institucijose nėra ir nėra buvę Kremliaus atmatų, nusikaltėlių ir psichų? Nėra teistų asmenų, kyšininkų, "otkatų" ekspertų, svetimo turto grobstytojų? Gal tada pasakysite, kur vis dėlto dingo tie 20 vagonų su pandemijai skirtais medikamentais? Kaip ten valstybė pirko greituosius testus? Ką pagaliau Seime vis dar veikia narys, aiškinantis, kad vairavimas kenkia sveikatai, o skiepai gaminami iš aborto liekanų?

Taip, iš tiesų į maršą važiavo šnipinėjimu įtarta Klaipėdos politikė, buvo neadekvačių asmenų, pervertintos "The Roop" gerbėjų, kažkoks asilas mojavo Rusijos vėliava. Bet šitos mirgančios liaudies būna visuose mitinguose ar didesnėse šventėse. To neišvengsi. Kaip sunkiai išvengsi alaus gėrimo, kurį užfiksavusi šitaip džiaugėsi Vilniaus savivaldybė. Tačiau vertėtų prisiminti, kad alkoholio buvo ir Sąjūdžio mitinguose, ir Kovo 11-ąją, ir Sausio 13-ąją. Todėl neverta to fakto, jei jis apskritai buvo, šitaip kriminalizuoti. Būkime tolerantiški.

Kalba turėtų šiandien driektis ne apie išgėrinėjimą, Kremlių ar šizofreniją. Šiandien turėtų virti diskusija apie pokyčius valdžioje, vidaus politikos prioritetų korekcijas. To nori ne atmatos, durniai ar vatnikai, o nepasitenkinimą valdančiųjų darbais ir pozicija atvirai deklaravę rinkėjai.

Ir dar. Panele Ingrida, o kodėl taip krinta jūsų reitingai? Baisu žiūrėti. Ar ne dėl to paties (žr. nuo pradžių)?