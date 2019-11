Protesto karnavalas

Baigę rudens darbus, Seimui palinkus prie kitų metų biudžeto projekto, į politinio teatro avansceną ėmė veržtis protestuotojai. "Žaliojo kryžiaus" kavalieriai ūkininkai, it išbadėję tirpstančios Arkties lokiai, skelbiasi esą didžiausios klimato kaitos aukos ir reikalauja satisfakcijos. Į naują mūšį kyla švietimo sistemos bendruomenė – pagaliau susivienijo ne tik mokytojai, bet ir dėstytojai bei studentai.

Šįkart "švietimiečiai", atrodo, nekonkuruos su Kalėdų Seneliu, užuot braižę Švietimo ministerijos šturmo planą, prasimanė šiuolaikiškesnių viešųjų ryšių priemonių. Maišto bangą pagavo ir vežėjai. Sunkiasvorės transporto priemonės sostinėje ketina inscenizuoti Lietuvos transporto sektoriaus laidotuves. Ši protestuotojų minia nustelbia balsus tų, kurie neturi jėgų garsiai rėkti, juolab – lipti ant bačkos kur nors S.Daukanto aikštėje. Kaskart baigiantis metams, ne vienas ir ne dešimt ligonių išgirsta nuosprendį: teoriškai jums priklauso reabilitacinis gydymas, tačiau praktiškai kvotos baigėsi. Verdiktas negailestingas net ir ką tik onkologinę operaciją išgyvenusiam ligoniui. Taip, net ir darbingo amžiaus, kurio kuo greitesniu grįžimu prie konvejerio valstybė turėtų būti suinteresuota.

Situacija tokia absurdiška, kad verta akcentuoti dar kartą: mokesčio mokėtojui jo teisė pasinaudoti savo teise gali būti suteikta išimties tvarka.

Galima bandyti suprasti, ką išgyvena žmogus, kai per kelias dienas ištveria sunkią operaciją, sužino apie valstybės pažadą už paties sumokėtus mokesčius parengti jį tolesnei kovai dėl gyvybės, ir išgirsta, kad yra išmetamas už borto. "Kapstykis pats, susirgai ne laiku", – sako jam sveikatos apsaugos sistema. Tiesa, it viliokė, žadanti meilę už ypatingą komplimentą, sistema suteikia vilties. Sanatorijos durys gali ir atsiverti – tereikia to panorėti tamstos gydytojui, sako sistema. Jūsų gydytojas – Viešpats Dievas, galintis suderinti šį klausimą su Teritorinėmis ligonių kasomis, kad šios už stacionarines reabilitacijos paslaugas apmokėtų išimties tvarka. Situacija tokia absurdiška, kad verta akcentuoti dar kartą: mokesčių mokėtojui jo teisė pasinaudoti savo teise gali būti suteikta išimties tvarka. Belieka spėlioti, ar sistema yra tokia buka, kad palieka landą korupcijai, ar tokiu būdu bando sutaupyti. O gal provokuoja, kad priešais Prezidentūrą suvažiuotų pažeminti metų sandūros šventes gadinantys ligoniai? Jei žaliųjų kryžiuočių pradėtą protesto estafetę perimtų dar ir lašalinėmis nešini pacientai, vaizdelis į šventinį svaigulį pasineriančioje sostinėje būtų tikrai spalvingas.