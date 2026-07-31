Instrukcijos nurodo, kad atsakingai ir apdairiai būtina elgtis ne tik pūkštelėjus į ežerą, bet ir prie ežero esančioje teritorijoje. Mat ji gali būti privati. Ir čia laukia pinklės. Ne todėl, kad privačios teritorijos savininkai būtų kokie nors blogi žmonės. Todėl, kad yra instrukcijos.
Reikia įsidėmėti: jei nerūpestingai lėksi prie ežero, būsi panašus ne tik į briedį, bet ir į Dzūkijos miškuose besiblaškiusį strutį, kuris, kaip žinoma, sulaukė kulkos.
Aplinkos apsaugos ministerijos tinklalapyje nurodoma, kad visi gyventojai turi teisę laisvai praeiti ir naudotis ežerų, upių ir tvenkinių pakrantėmis.
Tačiau yra ir kitų dėmesio vertų sąlygų. Prie vandens telkinio reikia prieiti ne bet kaip, o teisėtai. T. y. ne kaip briedžiui, o kaip civilizuotam žmogui.
„Prie vandens pakrantės turi būti einama tik viešais keliais, takais ar kitais teisėtais priėjimais. Per privatų žemės sklypą galima eiti tik gavus jo savininko sutikimą“, – nurodoma Aplinkos apsaugos departamento tinklalapyje.
Jei pavyks aptikti teisėtą praėjimą, neprošal būtų žinoti, kad ežere galima ne tik pasimaudyti, bet ir šalia vandens pasistatyti palapinę.
Tačiau saulei nusileidus, bus labai nesaugu. Ne todėl, kad su ežeru besiribojančio klypo savininkai yra pikti, tik ir laukiantys, kada sutems. Todėl, kad yra instrukcijos, kurios nurodo, kad tokioje vietoje „galima apsistoti tik šviesiu paros metu: ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus“.
Jei to neįvykdysite, virš palapinės gali pradėti skraidyti savininko dronas, urgzti prie medžio pririštas šuo arba mėnesienos šviesoje pasirodyti savininkas su užvesta žoliapjove. Ir ne todėl, kad jis būtų blogas žmogus.
(be temos)