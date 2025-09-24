Naujausias akibrokštas atskleidė koalicijos vertybių hierarchiją. Paaiškėjo, kad sveriant ministerijų svarstyklėmis prie Kultūros reikia pridėti dar du viceministrus, kad ji atsvertų Energetikos svorį. Kilovatai sunkesni už knygas. Tokie mainai politikus rinkėjų akyse paverčia turgaus veikėjais. Tik ne kokiais ekologiškų cukinijų pardavėjais, bet spekuliantus iš sunkmečio talkučkių, kur šeimos sidabras mainomas į bulves, džinsai – į vinilines plokšteles.
Vos pasklidus žiniai, kad Kultūros ministerija tapo „mainų moneta“, kuriai vadovauti siūlomas vakarykštis makaronų verslo atstovas (laimei, užvakarykštis muzikantas – kaip bebūtų, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio gimnazijoje prašalaičiai, anot prezidento, be „kultūros geno“, tikrai nesimokė), kilo kultūros bendruomenės pasipiktinimas. Aplodismentai tiems, kurie šįkart išreiškė nepasitenkinimą ne tik gurkšnodami arbatą su kolegomis, tačiau drįso tai padaryti viešai.
Šis epizodas – dar viena proga paklausti: kas kaltas, kad laisvoje Lietuvoje kultūra virto, anot vieno sėkmingiausių šios srities ministrų A. Gelūno, „nereikšmingu dėlionės komponentu“? Kodėl apniukusį Lietuvos dangų vis bando nušviesti visokie Naisių gandriukai, „Nemuno aušros“ spinduliai? Kodėl rinkimai po rinkimų partijos nepajėgia suformuoti tinkamos kandidatų komandos, nors kriterijai akivaizdūs: žinios ir sąžinė?
O gal šie klausimai susiję ir byloja apie rimtos diagnozės simptomus? Taip ilgai orientavęsi į ūkį, pamiršome demokratijos esmę: piliečiai renka tikėdamiesi ne vien ekonominės, tačiau ir dvasinės lyderystės.
Ministerijų mainų epizodas – tik simptomas. Kultūra virto biudžeto eilute, nes politikai jos nelaiko šalies brandą formuojančiu įrankiu. Tad tokiame dvasiniame skurde ir formuojasi politinė talkučkė.
