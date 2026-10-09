Pokylių solidarumas

Taupyti galima ir ministerijų pokyliuose. Pvz., užsisakant pigesnio šampano ir taip išreiškiant pilietinį solidarumą su mokesčių mokėtojų bendruomene. ATR neliko, bet rūmų tradicijos niekur nepradingo. Jos, kaip paaiškėjo, puoselėjamos ministerijose. Bene ryškiausiai nuskambėjo pokylis su iliuzionistais Krašto apsaugos ministerijoje. Tačiau kiek galima apie tai kalbėti. Kad ir kaip svarstysi, bajoriškai elgtis vis tiek malonu. Net ir karinių grėsmių bei visuotinio taupymo (tiesiog toks posakis) akivaizdoje.
Ne veltui dvarininkų Lietuvoje daugėja. Tikėtina, kad dar daugės, bet yra svarbus patarimas: nepirkite dvaro, kol nesusipažinote su aplinkiniais dvarininkais, nes dauguma jų paaiškins, kad būti naujuoju dvarininku yra sunkus darbas. Kas to nesupranta, gali atsidurti situacijoje, kai grafas lieka tik su grafinu. Dar gerai, jei ne su bambaliu.
Apie naujam gyvenimui Lietuvoje prikeliamus dvarus galima sužinoti įvairiausių istorijų. Pvz., apie dvarų paveldo prikėlimą pasakojančioje TV laidų serijoje „Atspindžiai“ dviejų mažamečių mama dalijosi prisiminimais, kaip pati tinkavo įsigyto apgriuvusio dvaro sienas. Į griuvėsius užsukę kaimo gyventojai spėliojo, kad tai iš „darbo biržos“ atsiųstas žmogus.
Kitaip elgėsi kadaise žinomas verslininkas: nusipirko garsų dvarą, nurodė aptverti jį tvora ir pradėti įrenginėti menes. Užmojai baigėsi bankrotu.
Dvarų paveldą prikeliantys entuziastai supranta, kad lengva ranka pokyliuose ūso neparaitysi. Nebent tai būtų ministerijos pokylių salė.
Kita vertus, taupyti galima ir ministerijų pokyliuose. Pvz., užsisakant pigesnio šampano ir taip išreiškiant pilietinį solidarumą su mokesčių mokėtojų bendruomene.
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