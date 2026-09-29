Pavojingi premjero manevrai

Pirmiausia, žinoma, merai pasiūlė eliminuoti Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT). Turint omenyje, kad 2024 m. vyko reforma ir etatų joje mažėjo 30 proc., galima įtarti, jog ta pertvarka nelabai pasiteisino. Iš tiesų tie etatai tarsi niekur neišnyko – pareigybės tik buvo pervestos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (84) ir savivaldybėms (154).
Teisybės dėlei tenka pripažinti, kad metinis NŽT indėlis į valstybės ir vietinius biudžetus siekia 70–74 mln. eurų, surinktų iš aukcionų, paskirties keitimo, žemės nuomos mokesčių. Tačiau šį darbą, matyt, galėtų padaryti Turto bankas ir pačios savivaldybės, tuomet nebereikėtų apie 460 NŽT etatų, kurių naudai kasmet tenka atseikėti 15–20 mln. eurų.
NŽT galėtų būti tik pati pradžia. Tikrai verta būtų revizuoti, pvz., Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos socialinio fondo agentūros, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Inovacijų agentūros veiklą, nes jose yra 1 868 darbuotojai, o šių kontorų išlaikymui kasmet išbarstoma 79,5 mln. eurų.
Be to, reikėtų įsipareigojimo, kad etatai būtų ne transplantuoti į kitas institucijas, o tiesiog utilizuojami, aišku, paliekant tuos darbuotojus, kurie geba pasiekti rezultatų.
Apie kontorų uždarinėjimą kadaise kalbėjo ir G. Paluckas, tačiau visi žinome, kuo jam tai baigėsi, kai dėl utilizacijos perspektyvos įsižeidę biurokratai ėmė krapštyti skeletus iš tuomečio premjero spintų.
Ar panašaus likimo susilauks ir M. Sinkevičius? Klausimas – iš esmės.
Naujausi komentarai