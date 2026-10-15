Pasirodymas Aušvice

Štai buvusios nacių Aušvico-Birkenau mirties stovyklos memoriale nacių pasveikinimą demonstravo 26-erių lietuvis, o šitą pasirodymą fotografavo jo žmona, panašu, sutuoktinio veiksme neįžvelgusi nieko amoralaus ar ciniško.
Surinktų įrodymų pakako, kad įtariamajam būtų pateikti kaltinimai nacizmo propagavimu.
Benefisas Aušvice lietuvaičiui atsiėjo 2 tūkst. zlotų arba 455 eurus. Galima manyti, kad jam dar visai pasisekė, nes už nacizmo sklaidą Lenkijoje baudžiama ne tik bauda, bet ir laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Tokią pat bausmę už šį nusikaltimą numato ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.
Mirties stovykloje, kurioje per Antrąjį pasaulinį karą buvo nužudyta daugiau nei milijonas žmonių, nacių įpročiu saliutavusiam lietuvių turistui pakako intuicijos iškart pripažinti kaltę ir savanoriškai sutikti su bausme.
Tik klausimas, kodėl jis taip pasielgė? Neskaito knygų, nesidomi istorija, nepajėgia įsivaizduoti, ką, eidamos pro stovyklos vartus ar varomos į dujų kameras, jautė aukos, jam svetima empatija ar jis tiesiog – idiotas?
Peršasi vienos liūdnos istorijos analogas, kai prieš keliolika metų tokio nedidelio vidurio Lietuvos miesto paaugliai, prie savižudybės privedę savo bendramokslę, atėję į jos laidotuves nesislėpdami kvatojo. Žuvusios mergaitės mama vėliau žurnalistams pasakojo, kad tas pragaro juokas jai ausyse skamba iki šiol.
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