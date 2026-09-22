Palangą renkasi pasaulis

Dar studijuodamas universitete, kai pasirinkau turizmo ir vadybos mokslus, Palangą įsivaizdavau būtent tokią – modernią, atvirą pasauliui, į kurią žmonės atvyksta ne tik vasarą pailsėti prie jūros, bet ištisus metus.
Šiandien matau, kaip ši vizija tampa realybe. Palangoje kyla „Palanga Marriott Resort & Spa“. Tarptautinio viešbučių tinklo projektas, kurio statybos šiandien pasiekė aukščiausią tašką – iškeltas statybų vainikas.
Daugiau kaip 32 tūkst. kv. metrų komplekse bus 222 viešbučio kambariai, modernus SPA ir baseinų kompleksas, 16 procedūrinių kabinetų, konferencijų centras, restoranai su barais ir 199 vietų požeminė automobilių saugykla.
Tačiau man svarbiausia ne skaičiai. Svarbiausia – ką tokie objektai reiškia Palangai.
Jie rodo, kad į Palangą ateina tarptautiniai viešbučių vardai, čia matomos galimybės, čia investuojama ir čia kuriamas kurortas, veikiantis ne tik tris vasaros mėnesius.
SPA, sveikatingumas, baseinai, konferencijos, renginiai, gastronomija, kokybiškas poilsis – visa tai suteikia dar daugiau priežasčių atvykti į Palangą rudenį, žiemą ar pavasarį.
Ir, žinoma, sukuriama daugiau galimybių palangiškiams – šiame komplekse bus sukurta apie 200 naujų darbo vietų.
Ypač džiugina tai, kad jauni žmonės čia galės ne tik pradėti karjerą tarptautiniame viešbučių tinkle, bet ir įgyti tarptautinės patirties kituose „Marriott“ viešbučiuose Lietuvoje ir užsienyje.
Šiandien Savivaldybėje viešėjo „Marriott International“, „Legendhotels“, „Novotel Vilnius Centre“ ir projekto vystytojo „Vastint Lithuania“ atstovai: Marriott International tarptautinės viešbučių plėtros vyresnysis direktorius Vidurio ir Rytų Europoje Janusz Mitulski, Legendhotels generalinis direktorius Tauri Sumberg, Novotel Vilnius Centre generalinė direktorė Kristina Matulevičienė bei projekto vystytojų – Vastint Lithuania – generalinis direktorius Kęstutis Vedeckis su komanda.
Kalbėjomės apie tai, ką šis projektas atvers Palangai ir kokių galimybių jis sukurs ateityje.
Palanga keičiasi. Ir tai yra visų palangiškių, čia dirbančių žmonių, verslo, investuotojų ir miesto komandos bendro darbo rezultatas.
Kai prieš daugelį metų universitete studijavau turizmą ir vadybą, apie tokią Palangą buvo galima tik svajoti. Šiandien į ją jau žiūri pasauliniai viešbučių tinklai. Ir tai – labai geras ženklas mūsų miestui.
2028-ųjų pradžioje lauksime dienos, kai „Palanga Marriott Resort & Spa“ atvers duris. Palanga renkasi pasaulį. O pasaulis renkasi Palangą.
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