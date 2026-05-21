 O kur priedanga?

O kur priedanga?

2026-05-21 11:00
Asta Dykovienė

Kai praėjusio sekmadienio rytą pasieniečiai pastebėjo į Lietuvą įskridusį droną, kuris ūmai „prapuolė iš radarų“, bet galiausiai vietos žmonių buvo aptiktas sudužęs Utenos rajone Samanės kaime, informacija apie oro pavojų gyventojams nebuvo išsiųsta, nes, ką ir kalbėti, šaukštai buvo po pietų. Nors krašto apsaugos ministras ir tikino, kad tam buvo pasiruošta, tik štai dronas netikėtai pradingo.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Užtat po poros dienų atsigriebta – ir pranešimai žmonėms apie naują droną-klajoklį išsiųsti, ir patys gyventojai primygtinai paraginti sugužėti į priedangas. Tiesa, šis trečiadienio nuotykis kol kas lietė tik rytinį Lietuvos pakraštį ir šalies sostinę.

Seimo pirmininkas tuoj pasidžiaugė, kad tokie perspėjimai žmonėms leidžia pasijusti saugiau.

Tik štai klausimas, kas šiuo atveju yra tie žmonės? Skelbta, kad į priedangą nuvestas šalies vadovas (vadinasi – žmogus), kad parlamentarams (irgi – žmonės) įsakyta nutraukti posėdžius ir eiti slėptis.

Dar neabejotinai į priedangas skubėjo ir ministerijų vadovai bei darbuotojai.

Tik iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad į tas slėptuves visi tikrai netilpo. Pavyzdžiui, Kultūros ministerijoje dirba 111 darbuotojų, įskaitant vadovybę. Ministerija po pastatu turi slėptuvę, kurioje, kaip rašoma Vilniaus savivaldybės tinklalapyje, telpa tik 45 asmenys.

Klausimas, o tie, kurie į slėptuvę netilpo, ar jie, anot Seimo pirmininko, irgi pasijuto saugiau, ar jie – ne žmonės?

O kaip turi jaustis beveik pusė vilniečių, kauniečių ir klaipėdiečių, kuriems tiesiog nebūtų vietų jokiose slėptuvėse? Paprasčiausiai tokiam kiekiui žmonių slėptuvių trūksta, jau nekalbant apie neįgaliuosius, kuriems Klaipėdoje pritaikyta vos kas penkta priedanga, o Kaune – tik kas trisdešimta.

Šiame straipsnyje:
dronai
oro pavojus
priedangos

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Putinui ir jo rašistinei klikai surengti "Niurnbergą -2" ir baigsis dronų karas, ir bus ramu.
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O pas mus
Pa sūnus vos danguje pasirodo įtartinas taškas, miestas atsitiesia visu savo didingu plieniniu stuburu. Ant stogų iškyla sunkieji kulkosvaidžiai, šauliai su antidroniniais šautuvais stoja į pozicijas taip susikaupę, lyg nuo jų priklausytų pati civilizacijos tąsa. Sirenos gaudžia kaip modernūs karo varpai, o virš viso to tvyro šventas įsitikinimas: nė vienas svetimas objektas nepraskris pro budrią tautos akį. Kiekvienas daugiabutis tampa tvirtove, kiekvienas balkonas stebėjimo postu. Net tyliausias biuro darbuotojas, vakar pildęs „Excel“ lenteles, šiandien atrodo pasirengęs asmeniškai ginti oro erdvę. Ore tvyro pakilus patriotizmas, sumišęs su parako kvapu ir pigių telefonų kamerų šviesa. Tobula gynyba. Tobula tvarka. Tobulas XXI amžiaus paveikslas, kuriame moderni valstybė už šimtus milijonų eurų medžioja dūzgiantį aparatą, mažesnį už kaimo kalakutą.
2
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Oro pavojus
Miestas trumpam sustingsta. Vieni bėga į rūsius su dokumentais ir katinais, kiti išeina į balkoną filmuoti. Nes jei jau potenciali katastrofa, tai bent „TikTok“ turi būti kokybiškas. Kažkas kieme rūko ir ramiai aiškina, kad „čia savas“, nors prieš minutę sakė tą patį apie ankstesnį, kuris pasirodė esąs meteorologinis balionas. Sirenos rėkia, žmonės paniškai perka vandenį, o viena močiutė tuo metu toliau ravi braškes, nes jai „jau visko gyvenime buvo“.
3
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