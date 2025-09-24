Nerimas prieš egzaminą nėra nuosprendis: kaip išmokti matematiką be panikos?

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) mokslų daktarė Violeta Kravčenkienė primena: geras pasiruošimas nėra tik formulių „kalimas“, o nuoseklus mokymosi įprotis, strategijų taikymas ir gebėjimas valdyti emocijas.
„Matematika dažnai atrodo, kaip neįveikiama siena. Bet iš tikrųjų ji labiau primena dėlionę – jei trūksta kelių detalių, vaizdas neaiškus. Kai šias spragas užpildai, paveikslas tampa logiškas ir net malonus dėlioti,“ – sakė dr. V. Kravčenkienė.
Vienas svarbiausių pasiruošimo principų – laiku kartoti informaciją.
„Atmintis veikia kaip raumuo – jei jo netreniruojame, jis silpnėja. Kartojimas yra lyg pratimai, kurie palaiko jėgą ir užtikrina, kad žinios neišblėstų. Mes visada patariame: mokykitės – kartokite po 30 min. – prieš miegą – ryte – po kelių dienų. Tokia sistema veikia daug geriau nei paskutinės nakties „maratonai“.“
Egzaminų nerimą, anot V. Kravčenkienės, taip pat galima paversti pranašumu.
„Stresas nėra blogis. Nedidelis jo kiekis veikia kaip energijos injekcija – padeda susikaupti. Svarbu išmokti, kaip neleisti jam peraugti į paniką. O tai įmanoma tik treniruojantis egzamino sąlygomis – kuo daugiau kartų patiri tą aplinką, tuo ramesnis esi tikro egzamino metu.“
Būtent dėl šių priežasčių KTU MGMF organizuoja parengiamuosius kursus 11–12 klasių moksleiviams. Juose moksleiviai sprendžia realias užduotis, dalyvauja bandomuosiuose egzaminuose ir gauna grįžtamąjį ryšį iš patyrusių dėstytojų.
„Ruošimąsi egzaminui galima palyginti su sportu – jei treniruojiesi reguliariai, raumenys pripranta. Tas pats vyksta ir su smegenimis. Kuo daugiau praktikuojiesi, tuo mažiau streso patiri per „varžybas“, šiuo atveju – egzaminą,“ – teigė dr. V. Kravčenkienė.
Matematikos egzaminas nebūtinai turi būti bauginanti kliūtis. Su tinkama kartojimo taktika, praktika ir spragų užpildymu jis gali virsti prognozuojamu ir netgi įdomiu procesu. Tie, kurie nori tai išbandyti kartu su KTU MGMF dėstytojais ir kitais būsimo egzamino dalyviais, gali registruotis į specialiai 11–12 klasių moksleiviams skirtus pasiruošimo valstybiniam matematikos brandos egzaminui kursus.
Registracija jau prasidėjo, daugiau sužinosite: https://mgmf.ktu.edu/parengiamieji-kursai/
