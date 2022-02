Negali būti toleruojamas kryptingai skleidžiamas nepagrįstas melas

Tuo metu, kai profesinės sąjungos nariai naudojasi teisės aktų suteikiama galimybe išsakyti savo poziciją streikuojant, darbdavys vykdo savo tiesioginę pareigą užtikrinti gamybos procesų tęstinumą, o atsižvelgiant į įmonės specifiką – ir jų maksimalų saugumą. Įmonės vadovų komanda nuolat sprendžia darbuotojų pavadavimo klausimus, nesvarbu, ar tokį poreikį nulemia netikėtos asmeninės aplinkybės, ar ligos atvejai, ar, kaip ir šiuo atveju, prasidėjęs streikas.

Akcentuojant tai, kad darbo užmokestis turėtų būti sąžiningas, keistai atrodo kaltinimais virtę nusistebėjimai, kad darbuotojams už pavadavimą yra mokama. Taip, tai yra neatsiejama darbo santykių dalis, reglamentuojama teisės aktais ir vidaus dokumentais. Ji buvo, yra ir bus taikoma per visą įmonės veiklos laikotarpį. Tuo labiau, kad į darbo vietą paprašyti ateiti darbuotojai, tikėtina, dėl to turėjo keisti ar koreguoti savo asmeninius planus. Tačiau vietoje to jie sutiko perimti nutrūkti negalinčius procesus.

„Achemos“ darbuotojai turi apsisprendimo laisvę ir ja aktyviai naudojasi.

Žmogiškųjų išteklių vadybos klausimais vadovaujamės tik galiojančiais teisės aktais bei jų nuostatomis, todėl niekuo nepagrįstos kalbos apie tai, kad darbuotojams neva yra grasinama. Tą griežtai paneigiu. Negana to, šie melagingi kaltinimai dar ir yra išsakomi su įmone nesusijusių trečiųjų asmenų lūpomis. Juo labiau, kad pats vykstančio streiko faktas tik įrodo tai, kad „Achemos“ darbuotojai turi apsisprendimo laisvę ir ja aktyviai naudojasi.

Suprantu, kad šiuo laikotarpiu verdančios emocijos gali paskatinti aštresnius pasisakymus, tačiau negali būti toleruojamas ir kryptingai skleidžiamas nepagrįstas melas.