 Naujųjų metų palinkėjimas Lietuvai

Naujųjų metų palinkėjimas Lietuvai

2025-12-29 16:56 kauno.diena.lt inf.

Lietuvai – tai mums, nes mes ir esame Lietuva.

Artūras Zuokas
Artūras Zuokas / G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vaizdai pasako daugiau nei šimtai žodžių, todėl šį naujametinį sveikinimą noriu iliustruoti istorinėmis nuotraukomis, kurios keitė ar leido suprasti pasaulį skirtingais istorijos laikotarpiais:

Pirma

Lietuvai reikia drąsių žmonių. Tų, kurie nebijo likti vieni, kai visi kelia rankas. Kai kažkas pasako tiesą, nors ją girdėti nepatogu. Ir net pavojinga.

Vokietija, 1936 m. – minioje, sveikinančioje nacistinį režimą, vienas žmogus atsisako pakelti ranką. Šis vyras – August Landmesser, kuris vėliau tapo pasipriešinimo nacių režimui simboliu.
Vokietija, 1936 m. – minioje, sveikinančioje nacistinį režimą, vienas žmogus atsisako pakelti ranką. Šis vyras – August Landmesser, kuris vėliau tapo pasipriešinimo nacių režimui simboliu.

Antra

Lietuvai reikia gebėjimo girdėti, ne tik KLAUSYTI. Svarbu ne kas kalba, o ką sako. Turėti ne poziciją, o nuomonę, kuriai susiformuoti reikia asmeninių pastangų ir žinojimo.

John Lennon ir Yoko Ono, „Bagism“ protesto akcija, 1969 m., Amsterdamas. Istorinė spaudos nuotrauka. Naudojama nekomerciniais, informaciniais tikslais.
John Lennon ir Yoko Ono, „Bagism“ protesto akcija, 1969 m., Amsterdamas. Istorinė spaudos nuotrauka. Naudojama nekomerciniais, informaciniais tikslais.

Johnas Lennonas ir Yoko Ono 1969 m. meninėje protesto akcijoje kalba žurnalistams pasislėpę po audeklu, kad dėmesys būtų skiriamas jų žodžiams, o ne veidams. 

Protestas „Bagism“ (Maiše) tapo simboliu prieš paviršutinę žurnalistiką, skambias antraštes ir atimtą iš žmonių teisę gauti informaciją, pagal kurią patys susiformuotų savo nuomonę. Nuomonę, ne poziciją.

Trečia

Lietuvai būtinas kritinis mąstymas. Gebėjimas suprasti, kad ta pati realybė gali turėti skirtingus vertinimus.

Optinė iliustracija – tas pats objektas, tik priklausomai nuo vietos, iš kurios žiūrite, turi skirtingą vaizdą. Ir visi jie atrodo teisingi, nors teisybė visiškai kitokia.
Optinė iliustracija – tas pats objektas, tik priklausomai nuo vietos, iš kurios žiūrite, turi skirtingą vaizdą. Ir visi jie atrodo teisingi, nors teisybė visiškai kitokia.

Linkiu Lietuvai Naujaisiais 2026 metais: daugiau drąsos, daugiau gebėjimo girdėti, ir daugiau mąstymo, kuris leidžia ne tik tikėti, bet ir suprasti.

Šiame straipsnyje:
Artūras Zuokas
palinkėjimas Lietuvai
2026 metai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų