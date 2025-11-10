Naujiena Palangos sporto infrastruktūros žemėlapyje: atidaromi uždari teniso kortai!

Pirmieji pajūrio kurorte uždari teniso kortai – Palangos teniso arena – įsikūrė antrajame prekybos centro aukšte. Šios modernios arenos atidarymas – galimybė populiarinti ir vystyti tenisą Palangoje visus metus. Uždaruose kortuose įrengtos trys aukšto lygio kiliminės dangos teniso aikštės su plačiais užribiais ir aukštomis lubomis.
Arena išsiskiria ne tik savo dydžiu, bet ir techniniais sprendimais. Čia sumontuota naujos kartos LED apšvietimas su asimetrine optika, galinga vėdinimo sistema, puiki kortų apžvalga su patogiais foteliais ir tribūnomis žiūrovams, įrengtos erdvios rūbinės – viskas, ko reikia aukšto lygio teniso turnyrams ir treniruotėms.
Tai bene vieninteliai Lietuvoje uždari teniso kortai, kurie pritaikyti sportuoti bei mėgautis tenisu ir neįgaliesiems.
Palangos teniso arena jau priima pirmuosius lankytojus ir dūzgia nuo sportinio azarto.
Čia jau treniruojasi tiek patyrę sportininkai, tiek pradedantieji, jau vyko ir pirmosios varžybos, aikštelėse savo pirmuosius žingsnius į teniso pasaulį žengė ir vaikučiai – mūsų mažieji tenisininkai. Arenoje pasirūpinta ir sportuojančių žmonių, ir žiūrovų ar vaikučių laukiančių tėvelių patogumais.
Tai dar viena šiuolaikiai įrengta ir sutvarkyta erdvė, kurioje palangiškiai ir miesto svečiai gali sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, ugdytis sveikos gyvensenos įpročius ir šaltuoju metų laiku.
Apie uždarus teniso kortus didžiausiame šalies kurorte svajojome ir mes, ir visa miesto bei Lietuvos sportuojančių žmonių bendruomenė. Svajonės pildosi!
Nuoširdžiai dėkoju p. Dainiui Dunduliui ir visai „Norfos“ komandai, kurie Palangoje investavo ne tik į prekybos centro statybas, bet ir į sportą – į bendruomenės sveikatą ir judėjimą. Tokie sprendimai kuria Palangą, kurioje gera gyventi, sportuoti bei auginti vaikus ir yra didžiulė pridėtinė vertė kurortui.
Džiaugiuosi, kad Palanga nuosekliai įtvirtina savo, kaip Europos sporto miesto 2026, vardą – mūsų mieste atsiranda bei dar atsiras ir daugiau vietų, kur sportas tampa džiaugsmu, o judėjimas – gyvenimo būdu.
Tad TREČIADIENĮ 12 val. laukiame visų Palangos teniso arenos atidarymo iškilmėse!
Naujasis prekybos centras Norfa atsidarys tą pačią dieną 15 val.
