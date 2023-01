Narkotinės kelnės

Ilgalaikis svaiginimasis spartina smegenų dėvėjimąsi ir mažina jų kiekį. Paradoksas: mažėjant smegenų kiekiui, mažai smegenų turintis asmuo dėl to nesigraužia, nesijaučia kažką praradęs. Smegenys – ne duona ir be jų gyventi galima, o be svaiginimosi – ne.