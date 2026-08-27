Mokykla išmokė vaikus tolerancijos, bet neišmokė rinktis

Taip, tai mūsų vaikų problema, tačiau ne jų kaltė. Čia mokymo programos prioritetų klausimai.
Dabar – apie tą diskriminantą, kad būtų aišku, apie ką kalbu: kvadratinė lygtis atrodo taip: ax² + bx + c = 0. Diskriminantas yra skaičius D = b² − 4ac. Iš jo matyti, kiek lygtis turi sprendinių: jei D > 0 – du, jei D = 0 – vienas, jei D < 0 – realiųjų sprendinių nėra.
Mokėti apskaičiuoti diskriminantą – gražus, logiškas ir naudingas dalykas. Aš nesiūlau jo išbraukti. Inžinieriui, programuotojui, fizikui tai yra kasdienė duona, o ir bendram išprusimui niekam nepakenks.
Tačiau paklauskime sąžiningai: kiek kartų per visą gyvenimą eilinis Lietuvos žmogus panaudos diskriminantą? Ir kiek kartų jis pasirašys paskolos sutartį, rinksis pensijų fondą, skaičiuos, ar verta imti lizingą, ir eis balsuoti?
Antrasis skaičius, manau, yra dešimtis kartų didesnis. O valandų mūsų mokyklinėje programoje – atvirkščiai.
Bendruosiuose ugdymo planuose ekonomikai ir verslumui pagrindinėje mokykloje skiriama viena pamoka per savaitę – apie 36 valandos per mokslo metus. Lygiai tiek pat, po vieną savaitinę pamoką, tenka ir pilietiškumo pagrindams.
Palyginkime. Devintokas per mokslo metus turi maždaug 1 tūkst. pamokų. 36 iš jų – kiek daugiau nei 3 proc. Taigi 3 proc. visam blokui klausimų, iš kurių susideda suaugusio žmogaus finansinis gyvenimas. Ir dar 3 proc. – visam blokui klausimų, iš kurių, mano nuomone, susiformuoja pilietis.
Per tas 36 valandas mokytojas turi suspėti ir paklausti, ir paaiškinti, ir įvertinti.
Nesu pesimistas, ne viskas blogai, todėl iš karto pasakysiu ir gerąją dalį, nes ji tikrai yra.
Šiandien vaikai auga mokomi, kad kitokia odos spalva, kitokia mastysena ar kitoks elgesys – ne priežastis žmogų niekinti. Tai didžiulis pasiekimas ir vienas rimčiausių Lietuvos, išsilaisvinusiosios iš sovietinio jungo, laimėjimų. Jo nereikia nei mažinti, nei subalansuoti. Tolerancija – visa ko pamatas.
Tačiau ant pamato reikia statyti namą. O to namo kaip ir nėra.
Lietuvos banko atliktas tarptautinis finansinio raštingumo tyrimas rodo, kad Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo indeksas nukrito nuo 62 balų 2015 m. iki 56 balų 2023 m. Tarp 39 tyrime dalyvavusių šalių esame 31-oje vietoje. Minimalų bazinį žinių lygį – 70 balų iš 100 – pasiekė tik 23 proc. apklaustųjų. Skaitmeninio finansinio raštingumo indeksas – 45 balai prieš 53 balų tarptautinį vidurkį; bazinį lygį čia pasiekė tik 16 proc.
Kitaip tariant, beveik keturi iš penkių suaugusių Lietuvos žmonių nemoka to, ką tyrimo autoriai laiko būtinu minimumu.
Dėl politinio raštingumo statistika irgi ne geresnė. 2024 m. Seimo rinkimuose balso teisę turėjo 2 mln. 375 tūkst. 800 piliečių. Buvo renkamas 141 Seimo narys – 70 pagal partijų sąrašus ir 71 vienmandatėse apygardose. Kandidatavo 1 740 žmonių, sąrašus kėlė keturiolika partijų ir viena koalicija.
Pirmame ture balsavo 52,18 proc. rinkėjų. Antrame – 41,31 proc. Vadinasi, lemiamame ture, kai sprendžiama, kuris konkretus žmogus atstovaus tavo apygardai, beveik šeši rinkėjai iš dešimties liko namie.
2023 m. savivaldos rinkimuose – 48,97 proc. pirmame ture ir 45,82 antrame. Savivaldybė sprendžia dėl darželio, gatvės, šildymo, mokyklos tinklo, statybų leidimų – dėl to, kas žmogų liečia kasdien. Daugiau nei pusė mūsų nedalyvavo.
2024 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavo 28,35 proc. Septyni iš dešimties nebalsavo dėl institucijos, kuri priima didelę dalį mus saistančių taisyklių.
Tai ne abejingumas, ne apatija iš blogos valios. Ta,i mano nuomone, ir yra politinio raštingumo klausimas. Žmogus nedalyvauja ten, kur nesupranta taisyklių. Niekas neina žaisti žaidimo, kurio taisyklių jam neaiškino, todėl ir balsuojama už matytą veidą.
Kai žmogus neturi įrankių įvertinti kandidatą, jis vertina pagal veidą, kurį atpažįsta. Tą veidą jis atpažįsta ne iš debatų, o iš šokių, dainų ir šeštadienio vakaro šou laidos. Šiltas, savas, juokingas, gražiai kalbėjo apie šeimą.
Paskui ketverius metus keikiame valdžią. Ir sakome: ne tuos išrinko.
Ne – ne „ne tuos išrinko“. Tuos ir išrinko. Tik rinkome ne pagal tai, ką žmogus sugebės padaryti, o pagal tai, kaip jis atrodė per televizorių.
Jei norime realiai, o ne deklaratyviai situaciją pakeisti, tai nelabai sudėtinga. Čia nereikia revoliucijos. Reikia viso labo dviejų realių pamokų per savaitę – ne 36 valandų per metus, o dviejų valandų per savaitę visus vidurinės mokyklos metus.
Pirmoje vaikas dirba su savo skaičiais. Susiskaičiuoja bruto ir neto. Išsiaiškina, kur nueina tie 820 eurų. Paskaičiuoja, ką jam reikš 100 eurų per mėnesį nuo 25-erių ir ką – nuo 35-erių. Palygina dvi realias paskolų pasiūlas pagal BVKKMN. Susikuria trijų mėnesių pagalvę popieriuje ir supranta, kodėl jos reikia.
Antroje – dirba su tikra politika. Ne su partine agitacija, o su mechanika: kaip gimsta įstatymas, ką sprendžia savivaldybė ir ko ji nesprendžia, kuo Seimo narys skiriasi nuo ministro, kur rasti kandidato balsavimo istoriją, kaip perskaityti programą ir atskirti pažadą nuo įsipareigojimo. Ir vieną kartą per metus – parašyti realų laišką savo apygardos Seimo nariui ir sulaukti atsakymo. Arba nesulaukti. Abu variantai pamokantys.
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