 Mintys po sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ 60-mečio šventės

2025-09-24 11:50
Ona Skaistutė Idzelevičienė
Romaldas Idzelevičius – daugkartinio pasaulio ir Europos čempiono Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ vadovai
Klaipėdos miesto garbės piliečiai
Lietuvos nusipelnę treneriai

Pirmosios mudviejų profesijos – medikė akušerė ir laivų mechanizmų inžinierius. Viską nurungė šokio menas, kuris mus užvaldė daugiau kaip šešiems dešimtmečiams. Kai pagalvojame ir pasvarstome, pirmosios specialybės padėjo meninėje kūryboje, pedagogikoje. Meilė žmonėms ir tikslūs sprendimai buvo reikalingi suburiant „Žuvėdros“ kolektyvą, kuriant sportinių šokių kompozicijas, kurios, įgyvendintos ansamblyje, septynis kartus iškovojo pasaulio, o devynis kartus Europos čempionų vardus.

Legendinė: „Žuvėdros" 60-mečio šventėje būta jaudinančių akimirkų. Misija: šokėjai L. Lapėnas ir T. Rimgaila vedė visą šokių ir prisiminimų vakarą. Iškilmės: 60-mečio vakaras alsavo energingu šokiu. Savybė: „Žuvėdros" siela S. Idzelevičienė visada pasižymėjo išskirtiniu elegantiškumu.
Legendinė: „Žuvėdros“ 60-mečio šventėje būta jaudinančių akimirkų.

Gyvenimas ir meilė šokiui, noras tobulėti vertė keisti specialybes, studijuoti, kaupti patirtį kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį. Tai buvo turininga ir prasminga kelionė.

Atėjo diena, kai bendražygiai mums priminė: laikas švęsti „Žuvėdros“ 60-metį. Tai mums asmeniškai priminė ir tai, kad mūsų pačių amžius didėlesnis.

Savybė: „Žuvėdros“ siela S. Idzelevičienė visada pasižymėjo išskirtiniu elegantiškumu. / A. Stanevičiaus nuotr.

Rugsėjo 20-oji, „Švyturio“ arena. Su gėlėmis atėjo pirmieji ansamblio šokėjai, kai kurie vyresni ir už mus. Atėjo, atvažiavo, atskrido įvairių metų „Žuvėdros“ šokėjai pasidalinti tuo didžiuliu jaunystės ir šokio džiaugsmu, kuris neblėsta ir neblės visą gyvenimą. O jų vaikai ir vaikaičiai, provaikaičiai, tapę šokėjais – garsiais čempionais ir tais, kurie be šokio negali nė dienos, nė savaitės. Mes savo auklėtinius gatvėje atpažįstame iš tolo – iš grakščios eigasties, optimistinės laikysenos ir kūnu, ir dvasia.

Pilnutėlė „Švyturio“ arena mums jaudinančiai parodė, kad esame prisimenami. Iš visos širdies dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems mums svarbioje ir brangioje šventėje. Jūsų emocinė parama liudija, kad laukiate „Žuvėdros“ ansamblio atgimimo. Tam rimtą pagrindą suteikia „Žuvėdros“ klubas, kuriame sėkmingai ugdomi mažieji ir jaunieji šokėjai, kurių poros dalyvauja varžybose, čempionatuose ir iškovoja prizinių vietų.

Iškilmės: 60-mečio vakaras alsavo energingu šokiu. / A. Stanevičiaus nuotr.

Mūsų auklėtiniai dirba visoje Lietuvoje, visame pasaulyje yra įsteigę daug šokių klubų, treniruoja jaunimą „Žuvėdros“ mokyklos metodika ir dvasia.

Tai paliudijo arenoje šokęs ir Klaipėdos universiteto ansamblis „Danė“, vadovaujamas „žuvėdriečio“ Tado Romeikos.

Beje, garsūs „Žuvėdros“ šokėjai Linas Lapėnas ir Tadas Rimgaila vedė visą šokių ir prisiminimų vakarą. Jo metu pamatėme, kaip Nyderlandų ansamblis šoka mūsų sukurtą auksinį ir sidabrinį „Džeimsą Bondą“. Tai mūsų kūrybos tęsinys į ateitį naujuose kraštuose.

Misija: šokėjai L. Lapėnas ir T. Rimgaila vedė visą šokių ir prisiminimų vakarą. / A. Stanevičiaus nuotr.

Tarptautinis tradicinis šokėjų konkursas „Žuvėdros“ taurė“ pademonstravo šokio meno gyvybingumą. „Žuvėdros“ klubo šokėjai, išugdyti ilgametės mūsų šokėjos ir trenerės Dainos Bertulienės, parodė rimtą savo potencialą.

Sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ 60-mečio jubiliejinė šventė būtų neįmanoma be nuoširdžių rėmėjų. Jiems – didžiulė mūsų pagarba ir dėkingumas!

