Mintys po sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ 60-mečio šventės

Gyvenimas ir meilė šokiui, noras tobulėti vertė keisti specialybes, studijuoti, kaupti patirtį kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį. Tai buvo turininga ir prasminga kelionė.
Atėjo diena, kai bendražygiai mums priminė: laikas švęsti „Žuvėdros“ 60-metį. Tai mums asmeniškai priminė ir tai, kad mūsų pačių amžius didėlesnis.
Rugsėjo 20-oji, „Švyturio“ arena. Su gėlėmis atėjo pirmieji ansamblio šokėjai, kai kurie vyresni ir už mus. Atėjo, atvažiavo, atskrido įvairių metų „Žuvėdros“ šokėjai pasidalinti tuo didžiuliu jaunystės ir šokio džiaugsmu, kuris neblėsta ir neblės visą gyvenimą. O jų vaikai ir vaikaičiai, provaikaičiai, tapę šokėjais – garsiais čempionais ir tais, kurie be šokio negali nė dienos, nė savaitės. Mes savo auklėtinius gatvėje atpažįstame iš tolo – iš grakščios eigasties, optimistinės laikysenos ir kūnu, ir dvasia.
Pilnutėlė „Švyturio“ arena mums jaudinančiai parodė, kad esame prisimenami. Iš visos širdies dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems mums svarbioje ir brangioje šventėje. Jūsų emocinė parama liudija, kad laukiate „Žuvėdros“ ansamblio atgimimo. Tam rimtą pagrindą suteikia „Žuvėdros“ klubas, kuriame sėkmingai ugdomi mažieji ir jaunieji šokėjai, kurių poros dalyvauja varžybose, čempionatuose ir iškovoja prizinių vietų.
Mūsų auklėtiniai dirba visoje Lietuvoje, visame pasaulyje yra įsteigę daug šokių klubų, treniruoja jaunimą „Žuvėdros“ mokyklos metodika ir dvasia.
Tai paliudijo arenoje šokęs ir Klaipėdos universiteto ansamblis „Danė“, vadovaujamas „žuvėdriečio“ Tado Romeikos.
Beje, garsūs „Žuvėdros“ šokėjai Linas Lapėnas ir Tadas Rimgaila vedė visą šokių ir prisiminimų vakarą. Jo metu pamatėme, kaip Nyderlandų ansamblis šoka mūsų sukurtą auksinį ir sidabrinį „Džeimsą Bondą“. Tai mūsų kūrybos tęsinys į ateitį naujuose kraštuose.
Tarptautinis tradicinis šokėjų konkursas „Žuvėdros“ taurė“ pademonstravo šokio meno gyvybingumą. „Žuvėdros“ klubo šokėjai, išugdyti ilgametės mūsų šokėjos ir trenerės Dainos Bertulienės, parodė rimtą savo potencialą.
Sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ 60-mečio jubiliejinė šventė būtų neįmanoma be nuoširdžių rėmėjų. Jiems – didžiulė mūsų pagarba ir dėkingumas!
