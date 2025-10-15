 Merkel netiesa

2025-10-15 10:00
Violeta Juodelienė

Į viešumą sugrįžusi buvusi Vokietijos kanclerė pareiškė, kad Baltijos šalys ir Lenkija, 2021 m. pasipriešindamos deryboms su Rusija, neleido sustabdyti invazijos į Ukrainą. Melu A. Merkel neapkaltinsi – tik netinkama faktų interpretacija. Tačiau kodėl buvusi kanclerė taip mano ir sako? Akivaizdžiausias atsakymas – nes bando atsikratyti atsakomybės. Šiandien suprantame A. Merkel politiką buvus saugumo krizės Europoje katalizatoriumi, o ne jos prevencija. Jai vadovaujant Vokietija pati puolė į Rusijos glėbį, savo strateginę laisvę išmainė į pigias rusiškas dujas, vidaus politikos sumetimais likvidavo alternatyvą – atominę energetiką.

Tai A. Merkel, ne rėksniai nuo rytinės Baltijos pakrantės 2008 m. Bukarešte užtrenkė Kyjivui ir Tbilisiui NATO duris, paliko juos geopolitinėje pilkojoje zonoje. Kai netrukus rusų tankai įsiveržė į Sakartvelą, A. Merkel ignoravo akivaizdžius faktus, žvalgybos informaciją ir toliau skleidė erezijas, esą nuolankiai žvelgiant į V. Putino akis galima suvaldyti jame tūnantį žvėrį. Dar pirmtako G. Schröderio laikais pradėto „Nord Stream“ projekto kanclerė ne tik nesustabdė – dėl jo buvo pasirengusi kibti į atlapus D. Trumpui.

Esama nuomonės, kad kratydamasi kaltės A. Merkel siekia pagerinti asmeninius ir CDU reitingus, kuriuos graužia augantis AfD populiarumas. Kai kas jos tariamo naivumo priežasčių siūlo paieškoti „Stasi“ ar KGB archyvuose. Kad ir kaip būtų, šiandien A. Merkel, kalbant J. Chiraco žodžiais, tiesiog praleido progą patylėti.

Istorija jau parodė, kad nuolankumas Rusijai ne malšina V. Putino imperialistinį apetitą, bet jį skatina. Invazijos į Ukrainą priežasčių reikia ieškoti ne Varšuvoje ar Taline, bet Miunchene, kur 2007 m. saugumo konferencijoje V. Putinas paskelbė kooperacijos su Vakarais pabaigą ir įspėjo apie imperialistines ambicijas. Elitinė auditorija buvo šokiruota, tačiau netrukus grįžo prie įprastų reikalų.

Ukraina šiandien plūsta krauju ne todėl, kad kai kurios toliaregiškos šalys nesileido į derybas su V. Putinu, o todėl, kad tokie politikai kaip A. Merkel tikėjo, kad su juo verta kalbėtis.

