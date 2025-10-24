Medžiotojai ir bambaliai

Ne paslaptis, kad medžiotojai ir į savus kartais pykšteli. Netyčia. Tačiau tarp medžiotojų pasirodžiusiam R. Žemaitaičiui tai tikrai negrėsė. Mat tarp medžiotojų pasirodė suplanuotai ir pasakė kalbą praėjusį šeštadienį vykusioje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.
Kam tos kalbos reikėjo? Ar dar neužtenka? Štai D. Šakalienei užteko nuvarvinti vieną lašą, ir premjerės taurelė persipildė. Su R. Žemaičiu – gerokai kitaip. Nuolat lieja bambaliais, trilitriniais, ir joks kibiras nei prezidentūroje, nei Vyriausybėje, nei Seime nepersipildo. Visi žagsi, riaugėja, spjaudosi. Tačiau ryja. Ką jau kalbėti apie medžiotojus. Atrodo, jų bokalai R. Žemaitaičio bambaliams imlūs. Juk socdemų dinozaurai ir jų palikuonys – svarbus Lietuvos medžiotojų draugijos paveldas, jėgos įgavęs Belovežo girioje ir Rusijos tundroje. Tokioje aplinkoje R. Žemaitaičio ropių trauktinė turėtų būti gerai virškinama.
Tačiau ne visiems tai tiko. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ atšaukė numatytą koncertą, nes, paaiškino jie, šventėje kalbą sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
„Atsiprašome visų, kurie laukė koncerto, bet turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais. Reiškiame palaikymą visai kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“, – teigiama grupės socialiniame tinkle išplatintame komentare.
Kartais pasigirsta svarstymų, kad medžiotojai X dieną galėtų prisidėti saugant valstybės vartus. Jų Lietuvoje yra kone trys divizijos – apie 30 tūkst. Tačiau dabar nebeaišku, kiek tarp jų yra pagirdytų R. Žemaitaičio bambaliais.
