Mažųjų gulbių šokis

Po Maskvą važinėjo tankai ir šarvuočiai, o perversmo organizatoriai, ilgai nelaukę, nusprendė surengti konferenciją ir prisistatyti visuomenei. Taip pasaulis sužinojo apie vadinamąjį Valstybės nepaprastosios padėties komitetą (rus. Gosudarstvennyj komitet po črezvyčainomu položeniju).
Šį sudarė tikras nomenklatūros „gulbių ansamblis“: SSRS viceprezidentu neseniai paskirtas Genadijus Ivanovičius Janajevas (1937–2010), sovietų ministro pirmininko pareigas taip pat neseniai gavęs Valentinas Sergejevičius Pavlovas (1937–2003), vidaus reikalų ministro ėjęs Borisas Karlovičius Pugo (1937–1991), gynybos ministras Dmitrijus Timofejevičius Jazovas (1924–-2020), Valstybės saugumo komiteto (rus. Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, KGB) vadovas Vladimiras Aleksandrovičius Kriučkovas (1924–2007), nomenklatūros funkcionieriai – Olegas Dmitrijevičius Baklanovas (1932–2021), Vasilijus Aleksandrovičius Starodubcevas (1931–2011) ir Aleksandras Ivanovičius Tizjakovas (1926–2019).
Perversmininkų pavardės ir jų pareigos skambėjo išties grėsmingai, tačiau į konferenciją atėję žurnalistai pamatė viso labo būrį pagyvenusių ir pavargusių vyrų, kuriems akivaizdžiai trūko drąsos, valios, ryžto, entuziazmo ir pasitikėjimo savimi, t. y. savybių, būtinų norint sėkmingai įvykdyti valstybės perversmą.
Naujuoju faktiniu valstybės vadovu kitų komiteto narių paskelbtas G. I. Janajevas atrodė ypač nervingas. Konferencijoje buvę žmonės atkreipė dėmesį į jo drebančias rankas, todėl vėliau pasklido kalbos, kad G. I. Janajevas, vykdydamas perversmą, galėjo būti neblaivus („Radio Free Europe / Radio Liberty“ portale pateikiamas straipsnis „Rusija: nepavykusio 1991-ųjų sovietinio perversmo chronologija (pirma dalis)“ (angl. „Russia: A Chronology Of 1991 Failed Soviet Coup (Part 1)“, 2001 08 15).
„Šiandien kreipiuosi į jus, ponai ir ponios, lemiamu Sovietų Sąjungos likimui ir tarptautinei viso pasaulio padėčiai momentu. Pradėjusi gilių reformų kelią ir padariusi didelę pažangą šia kryptimi, SSRS dabar susiduria su gilia krize, kurios tolesnė raida tiek gali priversti abejoti pačia reformų kryptimi, tiek sukelti rimtų pokyčių tarptautiniuose reikaluose“, – vangiai kalbėjo G. I. Janajevas.
Sostinės gyventojai pirmosiomis perversmo valandomis taip pat veikiausiai buvo priblokšti ir sutrikę, kaip ir jų tramdyti į Maskvą atsiųsti kareiviai. Dalis jų, matyt, sprendė kiekvienam kariuomenės atstovui bent kartą gyvenime pasitaikančią nemalonią dilemą – vykdyti gautą įsakymą ar vis dėlto nepaklusti ir pasielgti savo nuožiūra taip, kaip jam atrodo teisingiausia.
„Priešais mūsų biuro pastatą pamatėme jauną kareivį, pastačiusį savo tanką šalia požeminės perėjos. Atrodė, kad jis tiesiog sėdi priblokštas, negalintis ar nenorintis atsakyti į mūsų klausimus. Mūsų pagyvenusi valytoja Maša jį lengvai užsipuolė ir liepė eiti namo pas mamą. Visa tai dvelkė teatrališkumu: karinės jėgos demonstravimas; grėsmingi pranešimai per televiziją; akimirka, kai Borisas Jelcinas užlipo ant tanko mesti iššūkio perversmo lyderiams ir paskelbti jų veiksmus neteisėtais; ir paprastų savo krepšius bei maišelius pirkiniams rankose gniaužiančių, prie Baltojo namo skubėjusių, savo akivaizdų nepritarimą išreikšti norinčių žmonių drama“, – po dviejų dešimtmečių pasakojo BBC žurnalistė Bridget Kendall (BBC portale pateikiamas straipsnis „1991-ųjų Maskva: nuo pat pradžių nesėkmei pasmerktas perversmas“ (angl. „Moscow 1991: A coup that seemed doomed from the start“, 2011 08 18).
Anot The San Diego Union-Tribune portale pateikiamo straipsnio „Kaip B. Jelcinas sužlugdė komunistinį 1991-ųjų perversmą“ (angl. „How Boris Yeltsin defeated 1991 Communist coup“, 2011 08 18), prasidėjus perversmui, Jelcinų giminės atstovas Borisas Nikolajevičius (1931–2007) nieko nelaukęs kartu su savo artimiausiais padėjėjais nuskubėjo į Baltuoju namu (rus. Belyj dom) vadinamą pastatą, kur jo jau laukė pirmieji rėmėjai.
Pasak straipsnyje cituojamo Genadijaus Eduardovičiaus Burbulio (1945–2022), maždaug apie vidurdienį į Boriso kabinetą įbėgęs vienas padėjėjas. Jis pranešė, kad kai kurie kareiviai išlipo iš Baltąjį namą pasiekusių tankų ir kalbasi su civiliais. Borisas Nikolajevičius nereagavo į perspėjimus, kad jo gali tykoti snaiperiai ir išėjo į lauką. Filmuojant televizijos kameroms, jis paspaudė rankas vieno tanko įgulos nariams ir, ant šio užsiropštęs, atsigręžė į minią.
„Rusijos piliečiai, 1991 m. rugpjūčio 18–19 d. naktį teisėtai išrinktas šalies prezidentas buvo pašalintas iš valdžios. Nepaisant priežasčių, nurodytų jo nušalinimui pagrįsti, mes turime reikalą su dešiniuoju, reakcingu, antikonstituciniu perversmu. Nepaisant visų negandų ir sunkių išbandymų, kuriuos patiria žmonės, demokratinis procesas šalyje įgauna vis didesnį mastą ir tampa negrįžtamu“, – kalbėjo Borisas.
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