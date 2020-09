Lenktynės dėl prizo

Lygiai po trijų mėnesių, gruodžio 10-ąją, kaip ir kasmet per karo dievo – dinamito išradėjo A. Nobelio mirties metines, paaiškės, kam gi šiemet bus įteiktos garsiausios pasaulyje jo vardo premijos.

Šis įspūdingo dydžio (penkios premijos po 830 tūkst. eurų) prizas atiteks tiems, kurie per pastaruosius metus labiausiai pasitarnavo žmonijai mokslo, literatūros ir taikos srityse.

2020-ieji išties buvo kriziniai visomis prasmėmis (kai kurių skeptikų prilyginami net Trečiajam pasauliniam), tad pretendentų į laureatus galėtų būti tikrai nemažai.

Nors paprastai Nobelio taikos premija nebuvo teikiama karo ir krizių metais, o pernai dėl skandalo nepaaiškėjo ir literatūros premijos laimėtojas.

Apmaudu tik, kad kandidatai Nobelio komitetui turėjo būti pateikti iki šių metų vasario 1-osios, o svarbiausi metų reiškiniai kaip tik įsisiūbavo po to – ir COVID-19 pandemija, ir nežinia kada pasibaigsianti baltarusių tautos heroika bei kiti demokratijai ir taikos išsaugojimui reikšmingi įvykiai.

2020-ieji išties buvo kriziniai visomis prasmėmis (kai kurių skeptikų prilyginami net Trečiajam pasauliniam), tad pretendentų į Nobelio premijos laureatus galėtų būti tikrai nemažai.

Nepaisant to, komitetas iki tol jau patvirtino per 300 herojų 2020-ųjų Nobelio taikos premijai gauti. Tai vienas ilgiausių kandidatų sąrašų per visą istoriją.

Tarp šių metų pretendentų yra ir švedų klimato aktyvistė Greta T., ir Honkongo žmonės, kovojantys "už pamatines teises, kurių principais pagrįsta valstybė".

Vis dėlto, jei kandidatai būtų registruoti bent iki rugsėjo pradžios, tarp jų neabejotinai atsidurtų kinų gydytojas L.Wenliangas, pirmasis įspėjęs pasaulį apie koronaviruso grėsmę ir tapęs jo auka, Baltarusijos žmonės, pakilę už savo teises ir laisves, apnuodytasis Rusijos prezidento "politinis taikinys" A. Navalnas.

O realiausiu literatūros premijos laureatu antrą kartą be konkurencijos taptų A. Camus už pranašišką savo kūrinį "Maras". Tiesa, premija jam turėtų būti teikiama išimties tvarka (nes ji skiriama tik gyviems kūrėjams) ir, jei tik galėtų, šią premiją jis tikrai vėl atsiimtų, skirtingai nei kitas genijus – J. P. Sartre'as, oriai jos atsisakęs.