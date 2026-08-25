Kur jūs, vertybių gynėjai?

Kur jūs, nusigyvenę „Pūko radijo“ ir „Sveikinimo koncertų“ fonogramininkai, vis besitaikantys į savivaldybę, Seimą ar prezidentūrą?
Kur jūsų Šeimų maršas? Kur jūs, actą garinantys celofanai su folijų kepurėlėmis?
Jūs vis kalbate apie iškrypėlius, nuo kurių reikia ginti „mūsų vaikus“. Jūs kiekviename žmoguje, kuris jums kuo nors neįtinka, įžvelgiate iškrypėlį? Stebite, analizuojate, apkalbate tarpusavyje kokį nors pažįstamą ir tada paskelbiate diagnozę: „Iškrypėlis.“
Dabar į viešumą iškeltas delinkventinis dviejų kunigų atvejis. Teigiama, kad jie ne vieną dešimtmetį užsiiminėjo seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus ir nepilnamečius.
Ir jūsų nėra. Jūs tylite, kaip pelės po šluota, sėdimąsias suglaudusios. O juk anksčiau internete ir per televiziją vis kudakuodavote: „Iškrypėliai, iškrypėliai... Tegul tik ten tarp savęs užsidarę daro ką nori, bet kad tik nelįstų prie mūsų vaikų.“
Įsivaizduokite. Jūs vis kartojate šią mantrą ir staiga vieną dieną nuvedate tuos savo vaikus pas iškrypėlį.
Slaptą iškrypėlį.
Bendruomenėje gerbiamą iškrypėlį.
Jis kalba apie Dievą ir aiškina, kaip suvokti Bibliją. Jis krikštija jūsų naujagimius ir palaimina mirštančiuosius. Jis laidoja ir tuokia žmones.
Ir jis gyvena dvigubą gyvenimą.
Ir jūs to nežinote.
Jūs net nenutuokiate, kad taip apskritai gali būti.
Jūsų proletariškoje liumpeno sąmonėje iškrypėliai yra tik tie, kas gyvena mieste, turi daug pinigų ir yra išsilavinę. Kaimo kunigėlis, anot jūsų, iškrypėliu būti negali.
Ir jūs nuvedate pas jį savo vaiką.
Ir jis jį išsirenka, nes jūsų vaikas tylesnis, uždaresnis nei visi kiti. Iš jo juokiasi kiti vaikai, jam nepatinka krepšinis ir apskritai sportas. Jūs galvojate: „Koks jis keistas. Jis tikriausiai iškrypėlis.“
Ir vieną dieną dvasininkas pasikviečia jūsų vaiką pas save.
Jis jo paklausia: „Kodėl tu toks tylus? Tau nepatinka kiti vaikai? Tau nepatinka mergaitės?“
Ir tada jis pasiūlo nusivilkti megztinį, nes „čia per karšta“.
Kur jūs, nusigyvenę „Pūko radijo“ ir „Sveikinimo koncertų“ fonogramininkai, vis besitaikantys į savivaldybę, Seimą ar prezidentūrą?
Kur jūsų Šeimų maršas? Kur jūs, actą garinantys celofanai su folijų kepurėlėmis?
Jūs vis kalbate apie iškrypėlius, nuo kurių reikia ginti „mūsų vaikus“. Jūs kiekviename žmoguje, kuris jums kuo nors neįtinka, įžvelgiate iškrypėlį? Stebite, analizuojate, apkalbate tarpusavyje kokį nors pažįstamą ir tada paskelbiate diagnozę: „Iškrypėlis.“
Dabar į viešumą iškeltas delinkventinis dviejų kunigų atvejis. Teigiama, kad jie ne vieną dešimtmetį užsiiminėjo seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus ir nepilnamečius.
Ir jūsų nėra. Jūs tylite, kaip pelės po šluota, sėdimąsias suglaudusios. O juk anksčiau internete ir per televiziją vis kudakuodavote: „Iškrypėliai, iškrypėliai... Tegul tik ten tarp savęs užsidarę daro ką nori, bet kad tik nelįstų prie mūsų vaikų.“
Įsivaizduokite. Jūs vis kartojate šią mantrą ir staiga vieną dieną nuvedate tuos savo vaikus pas iškrypėlį.
Slaptą iškrypėlį.
Bendruomenėje gerbiamą iškrypėlį.
Jis kalba apie Dievą ir aiškina, kaip suvokti Bibliją. Jis krikštija jūsų naujagimius ir palaimina mirštančiuosius. Jis laidoja ir tuokia žmones.
Ir jis gyvena dvigubą gyvenimą.
Ir jūs to nežinote.
Jūs net nenutuokiate, kad taip apskritai gali būti.
Jūsų proletariškoje liumpeno sąmonėje iškrypėliai yra tik tie, kas gyvena mieste, turi daug pinigų ir yra išsilavinę. Kaimo kunigėlis, anot jūsų, iškrypėliu būti negali.
Ir jūs nuvedate pas jį savo vaiką.
Ir jis jį išsirenka, nes jūsų vaikas tylesnis, uždaresnis nei visi kiti. Iš jo juokiasi kiti vaikai, jam nepatinka krepšinis ir apskritai sportas. Jūs galvojate: „Koks jis keistas. Jis tikriausiai iškrypėlis.“
Ir vieną dieną dvasininkas pasikviečia jūsų vaiką pas save.
Jis jo paklausia: „Kodėl tu toks tylus? Tau nepatinka kiti vaikai? Tau nepatinka mergaitės?“
Ir tada jis pasiūlo nusivilkti megztinį, nes „čia per karšta“.
Ir galiausiai paliečia dviprasmišku prisilietimu. Galbūt paliečia skruostą, jeigu dar nėra visiškai pagedęs. Galbūt paliečia ten, kur nedera liesti. „Ryja“ keistu žvilgsniu. Ir jūsų vaikas sutrinka.
Jis dar labai mažas. Kalbos apie suaugusiųjų intymius žaidimus jį trikdo. Jis dar nesugeba visko suvokti ir suformuluoti savo minčių, tačiau pasąmonės lygmenyje jis vis dėlto supranta, kad kunigo elgesys prasilenkia ir su teologija, ir su morale, ir su etika, ir su tradicine seksualine orientacija.
Vaikas jaučiasi priblokštas, sutrikęs, purvinas. Jis nori papasakoti suaugusiesiems, tačiau žino, kad juo niekas nepatikės. Geriausiu atveju, išjuoks arba prilups. Blogiausiu atveju, pas jį atvyks kitas kunigas ir „paprotins“, kad apie dvasininkus tokių kalbų skleisti negalima.
Vaikas dar nežino, kokia galinga Katalikų bažnyčia, tačiau jis suvokia, kad su tuo purvu, kuriuo jį suteršė iškrypėlis, šiame pasaulyje yra visiškai vienas.
(be temos)