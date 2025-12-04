Kumelės liūdna pasaka

Paprasti žmonės iš pradžių į tai nekreipė dėmesio, tačiau mergaitės riksmai ilgainiui ėmė juos erzinti. Vieną dieną prie žaginamosios priėjo pagyvenęs kaimynas ir tarė: „Ar tu gali taip garsiai nešaukti? Žmonės nemaloniai jaučiasi. Jie bijo karo.“
Mergaitė toliau klykė, o sunkiai atsidusęs kaimynas nuėjo šalin. Kitą dieną prie porelės priėjo bedantė boba su savo nesantuokiniu vaiku.
„Aš nesuprantu, ko tu čia vis klyki? Tau ką, vyrai nepatinka? Gal tu lesbietė?“ – paklausė mergaitiškas treningo kelnes dėvintis jaunuolis.
„Ji... ji... KIRŠINA TAUTĄ!“ – pirštu rodydama į auką, suriko jo motina.
Mergaitės riksmai vis nesiliovė, todėl netrukus kaimynai ėmė tartis.
„Reikia kažką daryti. Mes norime išsimiegoti. Juk kiekvieną dieną turime eiti į darbą tam, kad spoksotume į išmaniuosius arba vaikščiotume kas dešimt minučių parūkyti“, – kuždėjosi jie.
Pasirodė pranešimų žiniasklaidoje, o daugiabučių kieme susirinko mergaitę palaikanti minia, tačiau patėvis-senelis toliau sėkmingai naudojosi savo anūke-podukra.
„Jie bando sukiršinti tautą!“ – rėkdavo bedantė boba, rodydama į protestuotojus.
Atsirado drąsuolių, pabandžiusių nustumti prievartautoją, tačiau išnaudojimas jau vyko tiek ilgai, kad senelis faktiškai buvo suaugęs su anūke, o ir bedantės bobos sūnus vis užsipuldavo mergaitės rėmėjus.
„Aš nesuprantou, kas čia tau daba nepatynka? Ko tu kyšiesi ne į savo reikalus?“ – išrėkė buduliukas vienam gerųjų samariečių.
„Jis bando sukiršinti tautą. Iš akių matau!“ – savo vaikui pritarė motina.
Netrukus pasirodė ir politikai. Vieną dieną atėjo toks parlamentaras, regis, Pignas Kirmelė ir, pakalbėjęs su žmonėmis, palingavo galvą bei nuėjo į policiją rašyti pareiškimo.
Ar jis kreipėsi dėl lytinės prievartos prieš vaikus? Ne. Jis padavė skundą, kad tame rajone triukšmaujama po 22 val. ir tenykščiai gyventojai dėl to negali ilsėtis.
Viešojoje erdvėje parlamentaras aiškino, kad šiuo savo žingsniu siekė apginti lietuvių tautos interesus, tačiau tuo pat metu pasklido kalbos, esą jo šeimos nariai turi verslo ryšių su prievartautojo giminėmis.
„Ką jūs apie visa tai manote?“ – paklausė žurnalistai kitos politikės, teisingumo ministrės Pamaivos Cvirkošiūnienės, žinodami, kad ji pasisako už krikščioniškąsias vertybes.
„Aš manau, kad mes neturėtume skubėti teisti. Tą daryti gali tik Dievas“, – atsakė politikė, kurios partijos vadas bičiuliavosi su prievartautojo pusbroliu.
Dalis žurnalistų nenorėjo vien kalbėti apie šį atvejį. Jie bandė padėti mergaitei ir kitais būdais, tačiau žmonės juos dėl to kaltino objektyvumo stoka, o bedantė boba socialiniuose tinkluose jiems taip pat prikergė „tautos kiršintojų“ etiketę. Turbūt todėl minėtas P. Kirmėlė kartu su Emilijumi Šunaitaičiu, Petru Pupuliu bei kitais bendraminčiais pradėjo nacionalinio transliuotojo auditą.
Netrukus pasirodė ir pats valstybės prezidentas su savo pačia, tačiau ir jie nieko nedarė. Porelė tik šokinėjo susikibusi už rankų linksmai po visą kiemą garsiai šaukdami: „Lia lia lia. Gynyba, vienybė ir vertibės.“
Kiek vėliau atėjo žymusis kunigas Maldeika, tačiau jis nekalbėjo apie prievartą. Jis kalbėjo apie tai, kaip yra pavojinga švęsti Helovyną. Šios jo kalbos buvo nei į tvorą, nei į mietą, tad viena žurnalistė parodė į prievartaujamą mergaitę ir paklausė dvasininko: „O ką jūs manote apie visa tai?“
Dvasininkas atsiduso it neklaužadų vaikų nuvargintas tėvas ir pažvelgė į žurnalistę tokiu žvilgsniu, tarsi bandytų pasakyti, kad ji yra be galo kvaila ir amorali, o jis pats – išmintingas ir doras.
Galiausiai vieną dieną pasirodė pora užsieniečių.
Pirmasis buvo raudonplaukis amerikietis. Priėjęs prie žagintojo jis ėmė jį glostyti ir darė tą su tokiu užsidegimu, kad prievartautojas sucypė iš džiaugsmo.
Antrasis buvo vengras. Jis priėjo prie amerikiečio ir ėmė jam daryti tą patį. Taip jie visi keturi ir buvojo – klykianti mergaitė, ją prievartaujantis patėvis-senelis ir tie kiti du. Kilo baisus pasipiktinimas, tačiau bedantė boba, kuri nuo sovietmečio nemėgo amerikiečių, užstojo raudonplaukį.
„Jie puola mūsų sąjungininkų prezidentą. Jie kiršina tautą! Juos „nupirko“ Sorošas!“ – spiegė bedantė, rodydama į piketuotojus.
Skaitytojai, kaip visada, pasakys nesuprantantys šio teksto. Nesuprantu jo ir aš, Viagra Viagrauskaitė, tikroji Sąjūdžio įkūrėja. Jis man panašus į šyvos kumelės sapną. Vis dėlto aš manau, kad šis kūrinys yra apie nūdienos politinius veikėjus, kurie dangstosi krikščionybe, Dievu ir taika, tačiau iš tikro yra patys tikriausi velnio vaikai.
