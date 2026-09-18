Krymo zoologijos sodas

Paprastiems žmonėms gali atrodyti, kad valstybių lyderiai, be keliavimo ir valgymo už mokesčių mokėtojų pinigus, nieko daugiau neveikia.
Tačiau faktas yra tai, kad valstybės vadovu tapęs žmogus turi nešti didesnę atsakomybės naštą nei visi kiti (kaip ir verslininkas milijardierius).
Taip pat nereikia užmiršti, kad valstybės vadovui, kaip ir bet kuriam kitam rimtam politikui, dažnai tenka susidurti su įvairias žabangas spendžiančiais konkurentais ar priešais.
1991 m. vasarą žymusis Gorbačiovų giminės atstovas Michailas Sergejevičius (1931–2022) išgyveno anaiptol ne patį pozityviausią savo gyvenimo bei politinės karjeros etapą.
Tuo metu Vakaruose vis dar buvo daug žmonių, laikiusių jį reformatoriumi bei demokratu, tačiau SSRS valstybės viduje spaudimas jam tik didėjo.
Konservatyvūs komunistai reikalavo sustabdyti reformas, radikalūs liberalai – stiprinti, o įvairios dar carų laikais užkariautos tautos skelbėsi atsiskiriančios nuo socialistinio darbo žmonių rojaus.
Ir tarsi to dar nebūtų gana, buvę SSRS priešai bei konkurentai atsisakė sovietams skirti pinigų.
Įtampa turėjo būti nepakeliama, tad nereikia stebėtis, kad 1991-ųjų rugpjūtį Michailas su šeima, kaip ir dera tikriems nomenklatūrininkams, išvyko pasilsėti į Krymo pusiasalyje esančią prabangią vilą netoli Foroso („Pravdos“ straipsniu paremta „Tampa Bay Times“ portale pateikiama publikacija „M. Gorbačiovas buvo laikomas prabangiame vasarnamyje“ (angl. „Gorbachev was held in lavish dacha“, 1992 08 19).
Tai buvo trijų aukštų poilsio namas su marmurinėmis grindimis, kino sale, šokių aikštele, teniso kortais, persikų sodu su automatine laistymo sistema, ant stogo įrengtu soliariumu ir netoli paplūdimio esančia grota (dirbtiniai arba natūraliai susiformavę urvai Viduržemio jūros ir kituose šiltesniuose kraštuose, naudoti turtingesnių žmonių poreikiams), kurioje Gorbačiovai rengdavo privačias iškylas.
Anot viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos, Michailui ir Raisai (1932–1999) bebaigiant atostogas rugpjūčio 18 d. (sekmadienį), pas juos atvykęs aukšto rango KGB pareigūnas Jurijus Sergejevičius Plechanovas (1930–2002) ir nomenklatūros atstovas Valerijus Ivanovičius Boldinas (1935–2006).
Atėjūnai pranešė atstovaujantys Valstybės nepaprastosios padėties komitetui (rus. Gosudarstvennyj komitet po črezvyčainomu položeniju) ir pareikalavo Michailo palikti inicialus ant įsakymo, leidžiančio įvesti nepaprastąją padėtį (portale russianlife.com pateikiamas straipsnis „Bandymas įvykdyti perversmą 1991 m. rugpjūtį“ (angl. „August 1991 Coup Attempt“, 2016 08 19).
Teigiama, kad Michailas atsisakė tai padaryti, todėl atvykėliai nutraukė visus vilos ryšius su išoriniu pasauliu, o paties pastato apsauga buvo sustiprinta tam, kad vasarotojai iš jos negalėtų pasišalinti („The Irish Times“ portale pateikiamas straipsnis „Praėjus dešimčiai metų M. Gorbačiovas prisimena griežtosios linijos šalininkų perversmą“ (angl. „Ten years on, Gorbachev remembers hardline Soviet coup“, 2001 08 18).
Dar teigiama, kad perversmininkų atstovai su savimi išsigabeno ir žymųjį „juodąjį lagaminėlį“ su branduolinio arsenalo panaudojimui reikalingais kodais (jis vadinamas „čegetu“).
Tai reiškė, kad Michailas kartu su artimaisiais dabar yra įkalintas namų arešto sąlygomis.
„1991 m. rugpjūčio 19 d. (pirmadienį), anksti ryte mane pažadino telefono skambutis. Mintyse nusikeikiau. Žinojau apie tvyrančia politinę įtampą, tačiau Maskvoje tuo metu buvo tas mieguistas, vangus rugpjūčio periodas, kai atrodo, jog nieko nevyksta. Sovietų prezidentas M. Gorbačiovas ilsėjosi savo viloje Kryme, parlamente buvo pertrauka, o aš buvau susitarusi pažaisti tenisą. Skambutis iš Londono dėl kokios nors nereikšmingos naujienos buvo visiškai nepageidautinas. Vis dėlto iškarto pasidarė aišku, kad tai – neeilinis įvykis. Budintis redaktorius telefonu perskaitė pranešimą, gautą iš TASS – valstybinės sovietų naujienų agentūros. Šis skambėjo grėsmingai: viceprezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį, o Kryme vis dar buvęs M. Gorbačiovas tariamai susirgo“, – apie tų dienų įvykius pasakojo BBC korespondentė Bridget Kendall (BBC portale pateikiamas straipsnis „1991-ieji Maskvoje: nuo pat pradžių nesėkmei pasmerktas perversmas“ (angl. „Moscow 1991: A coup that seemed doomed from the start“, 2011 08 18).
Prisimindama tą įvykį, žurnalistė taip pat tvirtino, kad prasidėjus perversmui, įprastą televizijos programą pakeitė žymiausio Čaikovskių giminės atstovo Piotro Iljičiaus (1840–1893) sukurto baleto spektaklio „Gulbių ežeras“ (rus. „Lebedinoje ozero“) pastatymo transliacija.
Dar prieš kelerius metus (nuo maždaug 1982-ųjų lapkričio iki 1985 m. kovo) šio spektaklio transliacija SSRS gyventojams netiesiogiai pranešdavo, kad mirė Kremliaus šeimininkas.
Pats Michailas vėliau tvirtino taip pat sužinojęs apie savo tariamą ligą ir sąmoningai nuo aušros iki sutemų vaikščiojęs lauke, kad žmonės pamatytų jį sveiką.
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