Kodėl tyli M. Majauskas?

Antrą lapkričio savaitgalį kalbėdamas apie kitų Seimo narių siūlomas į kitų metų biudžetą įtrauktinas išlaidas, jei gerai supratau, M.Majauskas aiškino, kad rajonuose nebūtina asfaltuoti kelių ir vieškelių, nes tai nereikalinga.

Šis požiūris tiesiog pribloškė. Kaip šitaip įžeidžiamai ir nepagarbiai, net, sakyčiau, niekinamai galima vertinti rajonuose gyvenančių žmonių poreikius?

Įdomu, ar Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui žinoma, kad Lietuvoje apie 60 proc. kelių yra neasfaltuoti ir absoliuti jų dauguma – regionuose? Ar bent viena ausimi teko girdėti, kiek Lietuvoje žmonių gyvena rajonuose ir kasdien turi kvėpuoti žvyrkelių dulkėmis arba braidyti po purvą?

Kodėl vieni turi gyventi patogiau, komfortiškiau už kitus, nors mokesčių sumoka tiek pat?

Pagaliau kodėl vieni turi gyventi patogiau, komfortiškiau už kitus, nors mokesčių sumoka tiek pat? Juk rajonuose gyvena ne tik šimtai tūkstančių suaugusiųjų, bet ir jų vaikai. Kodėl jie turi gyventi šalia duobėtų žvyrkelių, rudenį ir pavasarį bristi per purvą į mokyklą, vaikščioti purvinais batais, nors jų bendraamžiai Vilniuje į mokyklą eina baltais bateliais?

Dar sykį akcentuoju: ir vienų, ir kitų tėvai moka vienodą procentą mokesčių nuo savo algų, taigi ir gyvenamoji aplinka turėtų būti vienoda.

Tačiau taip nėra. Sostinėje ir dildžiusiuose miestuose piktinamasi šaligatvių ir aikščių trinkelizacija, daug kur klojamas naujas asfaltas – netgi ten, kur danga dar gera, o žvyrkeliai rajonuose dešimtmečiais paliekami likimo valiai. Esą kaimiečiams ir taip bus gerai.

Tik kokie mes kaimiečiai, jei kasdien vykstame į miestą dirbti ir grįžtame atgal, dardėdami ir laužydami savo automobilius duobėtais keliais. Mes net negalime nusiplauti savo automobilių, nes jie vis tiek per akimirką tampa purvini, o vasarą – dulkėti. Bepigu Simo nariui, gaunančiam 3 tūkst. eurų, kasdien vykti į plovyklą ir mokėti po 8 eurus. Mes tokių resursų neturime. Be to, beprasmiška plauti automobilį, jei netrukus jį vėl tenka nardinti į purvus ir duobes.

Norėčiau viešai paklausti sostinėje gimusio, augusio ir šiandien tebegyvenančio M.Majausko, ar teko tiesiogiai bendrauti su gyventojais ne tik Vilniuje, bet ir regionuose? Jei teko, tai kodėl esate nusiteikęs prieš regionų gyventojus?

Lapkričio 20 d. Palangoje įvyko tragiška avarija, kurios metu lengvasis automobilis nuslydo nuo neasfaltuoto kelio ir apsivertė vandens telkinyje. Žuvo du jauni žmonės – vyras ir žmona. Paliko našlaičiais du mažamečius vaikus. Ar ponui M.Majauskui žinoma, kad viena šios tragedijos versijų yra ta, kad minėti sutuoktiniai žuvo būtent dėl to, jog jų automobilis važiavo neasfaltuotu ir duobėtu keliu, kurio nepatenkinama būklė ir galėjo lemti mirtimi pasibaigusią avariją?

Įdomu, ar pačiam Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui vykstant į darbą Seime tenka pavažiuoti bent metrą neasfaltuotu keliu?

Įdomu ir kiek ponas M.Majauskas per šią kadenciją išleido Seimo nario kanceliarinėms išlaidoms skirtų pinigų automobiliui, kuriuo naudojasi, remontuoti. Iš to galbūt labiau paaiškėtų, kokiais keliais Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui teko važinėti. Mes, daužantys savo transporto priemones važiuodami per vieškelių duobes, tiksliai žinome, kiek kainuoja automobilio priežiūra ir remontas, kai važinėjama neasfaltuotais keliais ir kai jais visiškai netenka važiuoti.

G.D.

Redakcijos prierašas

Pagal šį skaitytojo laišką Seimo nariui M.Majauskui buvo pateikti klausimai: 1. Ar tiesa, kad per vieną televizijos laidą, kalbėdamas apie kitų Seimo narių siūlomas į biudžetą įtrauktinas išlaidas, jūs aiškinote, kad regionuose nebūtina asfaltuoti vieškelių, ir nepagarbiai atsiliepėte apie rajonuose gyvenančių žmonių poreikius? 2. Ar jums kada nors teko tiesiogiai bendrauti su gyventojais ne tik Vilniuje, bet ir regionuose? Jei teko, tai kodėl jūs, kaip teigiama, esate nusiteikęs prieš gerovę regionuose? 3. Ar jums žinoma, kad Lietuvoje apie 60 proc. kelių – neasfaltuota ir absoliuti jų dauguma – regionuose? 4. Ar jums žinoma, kad yra iškelta viena versijų, jog lapkričio 20 d. sutuoktinių pora Palangoje žuvo būtent dėl to, kad jų automobilis važiavo neasfaltuotu ir duobėtu keliu, kurio nepatenkinama būklė ir galėjo lemti tragediją? 5. Ar jums pačiam į darbą Seime tenka kasdien važiuoti bent dalį atstumo neasfaltuotu keliu? 6. Kiek jums per šią kadenciją teko išleisti Seimo nario kanceliarinėms išlaidoms skirtų pinigų savo automobiliui remontuoti?

Užklausa buvo siunčiama tris kartus, tačiau M.Majauskas nematė reikalo atsakyti. Tai veikiausiai ir atspindi minėto Seimo nario požiūrį į ne Vilniuje gyvenančius rinkėjus.